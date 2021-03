Cts, due giorni dopo la nomina Gerli lascia a causa delle polemiche

In seguito alle pesanti critiche ricevute via social subito dopo la sua nomina a membro del Comitato tecnico scientifico, l'ingegnere ed esperto di modelli statistici Alberto Giovanni Gerli ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare all'incarico.

Nel corso della giornata di domani, intorno alle ore 14.30, è prevista una riunione del Cts, ma l'esperto originario di Padova non sarà presente. Un mandato durato quindi soltanto due giorni, e tutto a causa delle forti polemiche che hanno infiammato i social network. La colpa attribuita a Gerli? Aver creato un modello predittivo sull'emergenza Covid considerato non attendibile.

Gli attacchi di Fratoianni e dei verdi

Uno dei più critici nei confronti della scelta dell'ingegnere padovano come membro della squadra del Comitato tecnico scientifico è stato il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che in post pubblicato sulla propria pagina Facebook non ha risparmiato durissimi strali: "C'è un nuovo Cts, come la Lega chiedeva da tempo. Tra i nuovi componenti ce ne sono alcuni di indubbia autorevolezza e comprovato valore, ma altri invece fanno venire il dubbio che si sia voluto dare più spazio a coloro che nei mesi passati hanno sospinto un clima di sottovalutazione dell'emergenza sanitaria. Un paio, Palù e Greco, erano tra i firmatari della lettera cui con in estate dieci studiosi dichiararono 'finita' l'emergenza: sappiamo tutti cosa è accaduto poi. E poi c'è Alberto Giovanni Gerli: in tanti si stanno legittimamente chiedendo ‘Perché lui? Per quali meriti ricopre questo ruolo?" .

E ancora: "Di certo Gerli usa Twitter in maniera un po' disinvolta. Il 2 Aprile 2020 scrive un Tweet indirizzato a Giuseppe Conte e Luca Zaia dicendo di aver trovato un modello matematico in grado di predire l'andamento dei contagi. Non ricevendo risposta chiede a Chiara Ferragni e Fedez di aiutarlo a far conoscere la sua scoperta. Ancora niente. Il 4 Aprile scrive al Governatore dello Stato di New York, prevedendo 130mila contagi al 30 giugno. Saranno 420mila" , ricorda Fratoianni. "Il 28 gennaio scorso afferma che a marzo in Lombardia ci saranno un quarto dei contagi. Siamo passati da circa 1200 a oltre 5800 al giorno. Due giorni dopo 'Veneto in zona bianca da fine febbraio', da ieri è in zona rossa. E sempre da ieri questo ingegnere fa parte del comitato tecnico-scientifico che dovrebbe guidarci fuori dalla pandemia. Torniamo alla domanda iniziale: perché è in quella posizione?".

Ad opporsi alla nomina di Gerli, anche il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, che sul caso ha addirittura chiesto l'apertura di un'indagine. "La nomina di Alberto Gerli, in quota Lega, pone un interrogativo su cui il presidente del consiglio Mario Draghi dovrebbe dare una risposta. Sulla base di quale meriti scientifici l'Ing. Gerli è stato nominato nel Cts?" ha commentato, come riportato da Lapresse. "L'ing. Gerli secondo quanto diffuso oggi da alcuni quotidiani ha sbagliato le previsioni statistiche sulla diffusione dell'epidemia. Gli italiani hanno bisogno di avere fiducia nelle istituzioni specialmente in una fase delicata come quella che stiamo vivendo e questo modo di procedere non aiuta, per questo chiediamo che il governo riveda la scelta di nominare Gerli ed in ogni caso chiediamo con un esposto alla Procura di Roma di aprire un'indagine".

La decisione di Gerli