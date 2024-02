Cuoco fatuo

Dopo settimane di silenzio Lorenzo Biagiarelli torna a parlare del caso della ristoratrice di Lodi morta suicida.

La prima cosa da dire è che poteva anche continuare a stare zitto. La seconda è spiegare chi è Lorenzo Biagiarelli.

Cuoco senza ristorante, spocchioso senza cuore, Biagiarelli fa parte del cast del programma È sempre mezzogiorno su Rai1. Sta in piedi dietro i fornelli con un grembiule a guardare quelli che cucinano.

Comunque. Ieri, in un video su Instagram, Biagiarelli si è difeso dalle accuse che lo hanno travolto dopo aver sollevato dubbi sulla recensione razzista postata dalla titolare del locale di Sant'Angelo Lodigiano che poi si uccise nel Lambro. «Non mi scuso per la morte di Giovanna Pedretti», ha detto. Aggiungendo, e questa è la buona notizia, che non tornerà più in trasmissione. Quello che non si capisce è se ha deciso lui di andarsene o lo hanno mandato via. Ieri sera, intanto, era ospite di Bianca Berlinguer su Rete4. Magari prenderà il posto di Mauro Corona. La tv è piena di ex compagni di Selvaggia Lucarelli. E se no, una rubrica sul Fatto quotidiano non si nega a nessuno.

Resta il fatto che il video di scuse per non chiedere scusa di Biagiarelli - un cuoco che nel suo blog fa il giornalista di inchiesta assieme a una blogger che pensa di fare inchieste giornalistiche alla fine, leggendo i commenti, ha irritato tutti. «Preferisco tenermi il sospetto piuttosto che tentare la via della pietà», ha detto. Beh, è legittimo che lui si tenga il dubbio. Altri preferiscono la dignità.