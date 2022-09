Putin, Sophia Loren e la danza della Terra, le sette parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

La danza di madre Terra

L'Italia è stata scossa da vari terremoti questa settimana, in modo strano e inusuale. Per fortuna non ci sono vittime o danni di rilievo. Un tempo si interpretavano i segni che la natura mandava e ci si costruivano sopra letture del presente e anche profezie per il futuro. Facendo un po' i tradizionalisti bisognerebbe chiedersi: cosa vorrà dirci madre terra con questa sua danza?

Chiusura col botto (europeo) della campagna elettorale

Forse madre terra voleva fare da cornice alle parole della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen: “si vedrà alla fine delle elezioni: se le cose andranno verso una situazione difficile, abbiamo gli strumenti”. Magari al prossimo giro l'Unione europea ci risparmierà anche la scocciatura di andare a votare.

L'escalation di Putin

E così Putin ha alzato il tiro. Questa settimana ha mobilitato 300 mila riservisti, spinto i referendum nelle zone occupate e lanciato il terrore del nucleare. Grandi giochi di potere tentano di scuotere gli equilibri geopolitici per mutare gli assetti del potere globale. Che la terra se ne sia accorta prima di noi umani?

Sophia Loren e i tempi delle dive

Ma anche cose belle. Sophia Loren ha compiuto 88 anni. La sua presenza ci ricorda un mondo in cui esistevano ancora divi e dive, in cui il popolo si riconosceva e che cercava come poteva di imitare. Sophia ci ricorda che è esistito un mondo senza social. E beato chi l'ha vissuto. Auguri Sophia.

Ciao, Manuel Vallicella

Una vita che se ne va, a 35 anni, è sempre una notizia che non vorremmo leggere. Ma quando ad andarsene è qualcuno che ha accompagnato i momenti di svago televisivo e social di milioni di italiani, l'irruzione della morte sembra irreale. Con l'irrealtà fra le dita salutiamo Manuel Vallicella, diventato famoso grazie a Uomini e Donne.

Inizia il romanzo del Grande Fratello Vip

È iniziato il Grande Fratello Vip, il reality show che negli ultimi anni ha accompagnato gli inverni degli italiani. Conquistate già le vette dell'audience, con una strana alchimia di personaggi così distanti fra loro, questa edizione potrebbe sorprendere. D'altra parte gli italiani cercano narrazioni, storie. E il GF Vip è una enorme narrazione contemporanea

Un Mark Caltagirone al femminile?

E a proposito di narrazioni, sta appassionando quella che ruota intorno a Lodovica Rogati, che sta iniziando ad assumere sapori e caratteristiche che la avvicinano alle vicende che hanno infiammato l'Italia pochi anni fa. Siamo di fronte a una narrazione tipo Mark Caltagirone, ma al femminile?