"Non vuole che parli di lei". Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra al GF vip

Elettra Lamborghini ha diffidato la sorella maggiore Ginevra Lamborghini e il Grande fratello vip. Nel reality non si potrà parlare di lei oltre il consentito. Nel corso dell'ultima diretta del programma, Alfonso Signorini ha chiamato la gieffina nella mystery room per comunicarle la presa di posizione di Elettra, che ha scelto di mandare avanti gli avvocati per tutelarsi dalle possibili rivelazioni, che Ginevra avrebbe potuto fare nella Casa.

" Elettra attraverso il suo avvocato ci ha fatto arrivare una diffida a noi e a te. Te lo aspettavi?", ha chiesto il conduttore alla concorrente che, decisamente sorpresa ha commentato: "Non me lo aspettavo, però, still okay. Conoscendola lo potevo immaginare ".

Il rapporto complicato

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande fratello vip, Ginevra Lamborghini ha parlato apertamente con gli altri inquilini del suo difficile rapporto con la sorella minore Elettra. Ma anche della delicata situazione familiare creatasi a causa del loro allontanamento e del complicato rapporto con i genitori. "S ono spesso stata l'esclusa delle situazioni. A Natale lo scorso anno, il 24 dicembre, mia mamma mi ha chiesto se potessi andarmene, perché non ero gradita a cena. Ci sono rimasta malissimo ", ha raccontato nella Casa la 29enne bolognese.

Ginevra e Elettra Lamborghini non si parlano più da ormai diversi anni. " Pensa che a me fa strano quando la vedo in tv, non me la ricordo più, non so dirti come sia alta…come quando non vedi più dal vivo una persona, cominci a dimenticartene ", ha raccontato ancora la gieffina sotto l'occhio attento delle telecamere, rivelando di non essere stata neppure invitata al matrimonio.

Le cause della rottura

" Non so perché abbiamo rotto. Ma credo non lo sappia neanche lei" , ha confessato la Lamborghini a Elenoire Ferruzzi e poi ha parlato di alcuni tentativi fatti per riavvicinarsi a Elettra, tutti falliti. " Sono rimasta ferma al novembre 2019. Sono sicura che è una bella persona. Non ho rancore con lei. Ma non la conosco più ". Nel cercare di spiegare le ragioni dell'allontanamento, la gieffina ha parlato di " competizione " con la sorella nata da bambine, quando il padre le metteva spesso a confronto, elogiando Ginevra piuttosto che Elettra. E con il passare degli anni l'astio sarebbe cresciuto: " Sono stata tanto arrabbiata e ho fatto anche tante cose brutte" .

L'ultima diretta del Gf Vip