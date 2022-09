Morto l'ex volto di Uomini e Donne. Aveva solo 35 anni

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella notte. Manuel Vallicella, popolare volto televisivo di Uomini e donne è morto. Il tatuatore, 35 anni originario di Caldiero in provincia di Verona, si sarebbe tolto la vita nella sua abitazione. A riferirlo è il sito Biccy, che ha contattato l'amico di Manuel, Enrico Ciriaci, il primo a dare la notizia del decesso sui social.

" Ciao amico mio, troppo buono per questa vita maledetta. RIP ", ha scritto l'influencer e dj Ciriari sui suoi canali social e la conferma è arrivata poco dopo da un altro account. Quello del blogger e opionista televisivo, Amedeo Venza, da anni vicino al mondo di Uomini e Donne, che su Instagram ha condiviso uno scatto di Manuel: " Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se.. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma.. non ho parole ".

La dinamica del decesso non è chiara. Secondo quanto riportato dal sito Biccy, Manuel Vallicella è " morto togliendosi volontariamente la vita ". La conferma sarebbe giunta dall'amico Enrico Ciriaci, smentendo così le voci che volevano Manuel malato. Nulla lasciava presagire un gesto simile. Su Instagram, dove l'ex tronista di Uomini e donne condivideva la sua vita privata e il suo lavoro, quello di tatuatore professionista, era seguito da quasi mezzo milione di follower. L'ultimo post risale a una settimana fa: " Si può dire tanto senza dire niente ". Parole malinconiche come altre, che aveva spesso affidato ai social per raccontare la sua vita quotidiana.

Manuel Vallicella i tatuaggi, la mamma e Uomini e donne

Manuel Vallicella si era fatto conoscere al grande pubblico grazie alla partecizione al programma di Canale 5 Uomini e donne. Nel 2016 aveva sceso le scale dello studio per corteggiare Ludovica Valli, la tronista del momento. I suoi tatuaggi su viso e collo avevano da subito catturato l'attenzione dell'influencer ma anche del pubblico e di Maria De Filippi, che lo volle sul trono pochi mesi dopo, quando Ludovica non lo scelse. Introverso e profondo, Manuel Vallicella aveva conquistato tutti con i suoi modi gentili e dolci, ma la sua esperienza a Uomini e Donne non durò a lungo. Il tatuatore abbandonò il trono dopo poche settimane per la sua difficoltà a gestire il rapporto con le telecamere e a lasciarsi andare con le corteggiatrici.