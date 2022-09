La "donna dietro al mito": la vita e i successi di Sophia Loren in tv

È una tra le attrici del nostro Paese più amate dalla critica e dal pubblico. È la donna che ha scritto una pagina indelebile del cinema italiano nel mondo. È una vera icona, anche alla veneranda età di 88 anni. E, proprio nel giorno del suo compleanno, Rai Uno celebra (e festeggia) l’immensità di Sophia Loren con un documentario, dal titolo Sophia!, che debutta il 20 settembre in prima serata. Un ritratto unico di una donna altrettanto unica e che scava a fondo nei suoi successi, nella sua vita sotto i riflettori, ma che racconta soprattutto la vita "segreta" di Sophia Loren, facendo emerge una fotografia inedita di un’attrice leggendaria.

Diretto da Marco Spagnoli, critico cinematografico e regista di origini napoletane, e con la produzione di Rai Documentari, Sophia! si immerge in immagini di repertorio, in interviste video e in radio e in "scatti" rubati dalla sua vita privata per portare alla luce tutto il meglio di un’attrice che ha lasciato un regalo immenso al cinema e a tutto il mondo dello spettacolo. Raccontato in prima persona, insieme alla voce della Loren, il documentario ospita molte attrici del panorama di oggi, come Claudia Generi, Matilde Gioli e Ludovica Nasti (celebre per il ruolo che ha ricoperto ne L’amica Geniale), rivelando quanto è importante – per il cinema e non solo – la grande eredità di Sophia.

È conosciuta all’anagrafe come Sophia Costanza Brigida Villani Scicolone. Una vita costellata di successi, di grandi film, di eccellenti collaborazioni e di grandi amori. Con l’ausilio di un repertorio molto ampio degli archivi Rai, il documentario non solo si sofferma sulla carriera cinematografica della Loren, ma apre una parentesi anche sulla sua vita privata. Come l’amore dirompente per Carlo Ponti, il (presunto) flirt con Cary Grant, l’ammirazione per Vittorio De Sica, e l’amicizia e la complicità con Marcello Mastroianni. Inoltre, si racconta anche la Sophia moglie e madre. Come la Sophia icona di moda e di stile. Tra le vere chicche, spunta un’intervista radiofonica che è stata rilasciata agli albori della sua carriera e che, di fatto, ha lanciato la Loren nel firmamento delle star. Oggi a 88 anni non vive più in Italia ma in America insieme alla sua famiglia. Non dimentica l’Italia, la sua napoletanità e l’amore per il buon cibo. L’ultimo film da protagonista risale al 2020. In La vita davanti a sé è stata diretta – per Netflix – Edoardo Ponti.