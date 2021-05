"Abbiamo due nomi": l'avvocato e le novità sul caso Denise

Si torna a parlare di Denise Pipitone. E stavolta, lo si fa ben oltre il puro e semplice sensazionalismo. L'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, sostiene di avere in mano degli elementi che, dopo 17 lunghi anni di silenzi e bugie, potrebbero segnare la svolta definitiva del caso. " Le persone che potrebbero conoscere la verità sono due ", afferma nel corso di un intervento al programma televisivo "Storie italiane", in onda su Rai Due.

"Ci sono due nomi"

Tutto è cominciato nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 maggio quando all'avvocato Frazzitta è pervenuta una lettera anonima contenente dichiarazioni ritenute " fortemente attendibili " sul caso della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo il 1°settembre del 2004. Da qui, l'appello al mittente sconosciuto della missiva: " Ti invitiamo a fare un altro passo, nella massima riservatezza, fatti sentire ", aveva sollecitato il legale di Piera Maggio ospite nel salotto di Barbara D'Urso su Canale 5. " Ci sono persone che hanno un pezzo di verità dentro, - aveva poi continuato - e questo pezzo di verità non l’hanno tirato fuori. Quello che invito a dire è: volete blindare ulteriormente la vostra tutela? Andate direttamente in Procura, venite a Mazara, contattate noi ".

Oggi, la rosa dei presunti testimoni del rapimento di Denise si restringe a due nomi: " Ho fatto riferimento a quattro persone subito dopo il caso di Olesya . - rivela l'avvocato - Ora possono diventare due, persone che potrebbero conoscere la verità, persone che si sono trovate al posto giusto nel momento sbagliato e potrebbero aiutare ".

Le intercettazioni e la pista rom

Tra i vari elementi al vaglio del pool di investigatori nella nuova tornata di indagini, vi sarebbero anche alcune intercettazioni inedite. " Le stiamo analizzando tutte, - dice Frazzitta - c ’è una squadra di gran lavoro. Abbiamo un fuoriclasse, che è il maresciallo Lombardo, che ha voluto dare un aiuto spontaneamente. Queste intercettazioni potrebbero dare delle risposte importanti, perché cambia il focus: dalla persona che era stata imputata passiamo ad altri soggetti ".