Denuncia i vandali e viene massacrato di botte: il dramma di un albergatore

Schiaffi, calci e insulti dopo aver denunciato i vandali. Quella scatenata da alcuni giovani teppisti a Barletta è stata una sorta di vendetta; una ripicca contro chi li aveva filmati e ammoniti pubblicamente. Nel centro storico della cittadina pugliese, il gestore di un bed and breakfast è stato malmenato a seguito della sua decisione di reagire all'ennesimo episodio di incivilità avvenuto ai danni della sua struttura ricettiva. L'imprenditore aveva infatti colto in flagrante i baby bulli mentre vandalizzavano l'area adiacente al B&b, infastidendone i clienti: un gesto che ha avuto biasimevoli conseguenze.

Dopo aver identificato i teppisti attraverso le immagini di videosorveglianza, l'albergatore e vittima di quei soprusi - Vincenzo Coliac - è stato preso di mira dagli stessi bulli, infastiditi dal fatto di essere stati ripresi. Imbattendosi nel gestore del B&b, i giovani lo hanno prima insultato e poi picchiato. In particolare, secondo quanto testimoniato dallo stesso Coliac, sarebbe stata un'adolescente ad accanirsi con violenza contro i lui. " La ragazza, poco più che 14enne, ha alzato le mani e mi ha aggredito fisicamente, con la complicità dei suoi amici ", ha raccontato l'uomo, assistito in quella circostanza da un vicino di casa intervenuto provvidenzialmente a placare gli animi.

" Quei ragazzi erano in un evidente stato di agitazione non dovuto a un rimprovero, ma probabilmente dato dagli effetti dei loro divertimenti ", ha aggiunto l'albergatore, che ha riportato contusioni al torace e al costato dopo l'aggresione. Secondo quanto denunciato dalla vittima, il pestaggio si sarebbe protratto anche in una zona centralissima di Barletta, esposta al passaggio di altri cittadini. " In quel momento c'era tanta gente e nessuno si è posto il problema di fermare quello che stava accadendo ", ha chiosato con amarezza l'imprenditore.

Sui social, poi, l'uomo ha riversato il proprio disagio per quanto avvenuto e si è appellato al primo cittadino di Barletta. " Sono stanco di tantissimi episodi di vandalismo, microcriminalità o semplice maleducazione che non rendono giustizia a quello che Barletta è. Io per primo ormai sono esasperato e ormai stanco. Ho più volte denunciato alle forze di polizia i tanti episodi di cui la mia struttura è rimasta vittima con attestazioni di vero e proprio disgusto dei miei ospiti italiani e stranieri. Purtroppo la situazione non è mai cambiata e nessuno ha mai pagato per i danni arrecati ", si legge in un post pubblicato su Facebook dallo stesso Coliac.