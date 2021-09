"Non può uscire di casa". J-Ax in campo per aiutare l'anziano disabile

È sceso in campo J-Ax per aiutare Emo Gruppioni, un disabile 83enne che non può uscire autonomamente dal suo condominio perché non c’è l’ascensore. L’uomo abita al terzo piano di uno stabile di Borgo Panigale, nel Bolognese. Da quasi quindici anni non può uscire di casa, ovvero da quando una notte è andato a dormire sano, e la mattina dopo si è ritrovato con una pesante disabilità motoria a causa di un ictus.

L'appello del rapper per Emo

Da allora può muoversi solo utilizzando una carrozzina. Per scendere e uscire dal condominio ha però bisogno di un’ascensore che non c’è e che il vicino di casa non vuole venga installata. Il rapper, venuto a conoscenza del fatto, è subito sceso in campo in difesa di Emo, postando sulla sua pagina Facebook un video di circa un minuto in cui spiega tutto nei minimi particolari, sottolineando che “queste cose in Italia, nel 2021, non possono succedere. Ehi sindaco, ci sei?”. Ovviamente Il signor Emo non può farsi carico da solo dell’intera spesa per l’installazione dell’ascensore. Il condominio dove vive ha quindi scelto di intraprendere una riqualificazione energetica grazie al Superbonus 110%.

Sembrava ormai tutto risolto ma, a fine luglio, un condomino ha impugnato la delibera dell’assemblea e si è opposto al progetto avanzando motivazioni statiche che metterebbero in pericolo la stabilità dell'immobile. Elisa, la figlia di Emo, teme che un eventuale contenzioso legale possa sforare i tempi del Superbonus, valido fino a fine anno, andando così a togliere ogni speranza al padre di poter uscire in strada. J-Ax ha raccontato nel video che “Emo da 15 anni è praticamente chiuso nel suo appartamento e l'unico modo che ha per uscire è tramite un'ambulanza. Non vuole nemmeno andare al cimitero a portare fiori sulla tombe delle sue due sorelle morte nell'ultimo anno di Covid”.

J-Ax pagherà le spese legali

Infine il rapper ha fatto un accorato appello: “Offro i miei avvocati per aiutare lui e la sua famiglia e voi, per favore, condividete più che potete questo video. Fatelo arrivare a più persone possibile, questa storia non può rimanere nell'ombra”. Ovviamente, in poco tempo il video del rapper ha raggiunto 1.500 condivisioni e oltre 2.500 like.

La figlia Elisa ha commentato l’iniziativa di J-Ax ringraziandolo e spiegando che i suoi genitori non vogliono speculare sulla vicenda. C’è però la possibilità di installare l’ascensore con il Superbonus e vogliono sfruttarla. Ascensore che tra l’altro, come ha sottolineato la donna, aumenterebbe anche il valore dell’immobile. Questo particolare potrebbe forse convincere il condomino che si è opposto a rivedere la sua decisione. Almeno per un suo riscontro economico.