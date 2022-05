Depp vs Heard: la testimone Kate Moss sarà decisiva?

È quasi giunto al termine l'infinito processo, diventato ormai soap opera, che vede protagonisti Johnny Depp e Amber Heard. Tra le ultime persone chiamate a testimoniare spunta, a sorpresa, una delle vecchie fiamme dell'attore, Kate Moss, a seguito della citazione della Heard. Che però, in questo modo, probabilmente si darà la zappa sui piedi.

La battaglia in tribunale è iniziata il 12 aprile a Fairfax, Virginia, a seguito della denuncia per diffamazione fatta dall'attore nei confronti della Heard. Da quel momento le tv e i tabloid americani non hanno perso neanche un respiro tra i due vip che, nel frattempo, si sono detti peste e corna. I due hanno trasformato tutto in una sceneggiatura, come se, anziché fronteggiare in modo dignitoso la loro triste e per certi versi drammatica vicenda personale, avessero preferito recitare. Depp e Heard non hanno smesso neanche un attimo di accusarsi a vicenda e rinfacciarsi le violenze che hanno caratterizato il loro breve matrimonio, durato dal 2015 al 2017.

L'intera vicenda ha suscitato, nel pubblico, una reazione da stadio: con i fan dell'uno schierati contro quelli dell'altra parte. Addirittura, sui social, sono nati dei trend e persino dei profili "fanpage" con tanto di dichiarazioni e video estrapolati dalle cronache delle vicende giudiziarie.

L'ultima "novità" che ha fatto impazzire la community è stata la notizia che una dei testimoni chiave sarà Kate Moss. Secondo Il New York Post la modella risponderà alle domande dei legali mercoledì 25 maggio, in collegamento video nell'aula del tribunale. Il suo nome è stato tirato fuori a seguito di una dichiarazione pubblica della Heard, fatta il 5 maggio. L'attrice stava raccontando un episodio in cui aveva preso a schiaffi Depp per evitare che spingesse giù per scale sua sorella Whitney. Durante la deposizione la Heard si era fermata un attimo a pensare e poi aveva ripreso il discorso con un'affermazione che aveva gelato l'intera aula: "Ricordo di aver sentito che ( Depp, ndr) aveva spinto una sua ex ragazza, credo fosse Kate Moss, giù per le scale".

Prima di quel momento il cognome della modella non era comparso nell'elenco dei testimoni perché il presunto "incidente delle scale" non era correlato all'attuale processo in Virginia. Ma la menzione della modella da parte di Heard ha aperto la strada al team di Depp per chiamarla a testimoniare.

La mossa della Heard cambierà le carte in tavola? Kate Moss ha avuto una relazione con Johnny Depp, tra il 1994 e il 1997. I due, però, sono rimasti in ottimi rapporti anche dopo la rottura. Non si può escludere, per questo, che la modella possa schierarsi dalla parte del suo ex durante il processo, smentendo le parole della Heard. Staremo a vedere cosa accadrà.