Feci sul letto, minacce, un dito reciso: il processo show Depp-Heard

Il processo scaturito dalla denuncia per diffamazione di Johnny Depp nei confronti di Amber Heard regala sempre più colpi di scena. Le udienze in tribunale sono seguitissime sui social e su Youtube e le notizie sul web sono molto lette, non solo dai fan della coppia. Il pubblico si è appassionato a questa vicenda che, di volta in volta, regala colpi di scena e apre scenari impensabili e inimmaginabili, che nemmeno la fantasia del più capace sceneggiatore saprebbe inserire nella sua trama con così rapida sequenza.

Tutto nasce da un articolo scritto da Amber Heard sul Washington Post nel quale, senza mai fare il suo nome, lei ha accusato di violenze domestiche Johnny Depp per il periodo durante il quale lui è stato suo marito. Quell'articolo, secondo i legali dell'attore, gli avrebbe irrimediabilmente danneggiato la carriera e così lui ha deciso di chiederle un risarcimento milionario, per il quale i due si trovano in queste settimane a discutere nel tribunale di Fairfax, in Virginia, dove si prevede che la causa durerà in tutto 6 settimane. La conclusione è prevista tra la fine di maggio e i primi di giugno.

In aula volano accuse pesantissime tra i due coniugi, che ovviamente respingono a vicenda. Johnny Depp ha accusato Amber Heard per un profondo taglio a un dito, con conseguente perdita di un pezzo di carne che è stato poi ricucito, dopo che lei gli avrebbe lanciato una bottiglia di vodka durante una lite. " Sembrava il Vesuvio ", ha detto l'attore in tribunale riferendosi alla copiosa fuoriuscita di sangue. E poi ancora ci sono le accuse di percosse mosse dall'attrice, che avrebbe prodotto anche materiale fotografico che, però, stando a Johnny Depp sarebbe solo frutto di un abile make-up scenico. Ma l'attrice ha le prove (incontrovertibili) dell'abuso di alcol e droghe da parte del divo di Hollywood, tra cui un video in cui è evidente lo stato alterato della star de I pirati dei Caraibi.