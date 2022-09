"La destra non rappresenta maggioranza del Paese". Gaynet sul piede di guerra

Il nuovo governo non si è ancora formato ma Gaynet promette già manifestazioni e resistenza senza quartiere contro l'esecutivo di centrodestra che verrà.

A parlare è il presidente dell'associazione, Rosario Coco, che spiega come in realtà sia stato l'astensionismo il vero protagonista di questa tornata elettorale. La ridotta affluenze alle urne, unita a quelli che vengono definiti come " errori del fronte progressista ", ha consegnato la vittoria a Giorgia Meloni, sostiene il presidente, ma " la destra non rappresenta maggioranza nel Paese ".

" Avremo il parlamento più a destra della storia repubblicana, ma anche il più lontano dal Paese reale, eletto con l'affluenza più bassa di sempre e un sistema elettorale che non rappresenta il quadro politico multipolare" aggiunge il presidente di Gaynet. "Il 36% della popolazione è rimasto a casa, il 10% in più del 2018. Meno di 1 persona su 3 tra le aventi diritto ha sostenuto il centrodestra, che si ritrova una maggioranza solida in entrambe le Camera grazie al premio di maggioranza e ai seggi ottenuti negli uninominali " prosegue.

Il risultato elettorale, dunque, seconda questa tesi non rappresenterebbe davvero la volontà degli italiani.

Coco punta il dito anche contro le forze progressiste, ree di non aver saputo unirsi di fronte a quest'ultima sfida. Le divisioni, i tentativi confusi di allearsi, hanno portato alla disfatta. Il presidente di Gaynet parla di " collezione di risultati deludenti negli ultimi due governi" , come ad esempio l'incapacità di modificare la legge elettorale, oppure l'assenza di una legge per il voto dei fuori sede. Vengono poi ricordati i fallimenti col ddl Zan, lo Ius Scholae, la legalizzazione Cannabis e la legge sul fine Vita.

"Meloni raccoglie i frutti di anni di lavoro pluriennale nei territori, supportato dalle relazioni con le estreme destre statunitensi e di tutta Europa " afferma Coco, che aggiunge: " Oggi si apprestano a governare coloro che ignorano la diversità delle famiglie italiane, che promuovono il cimitero dei feti, che paragonano omosessualità e pedofilia, che sbattono gli stupri sui social network, che applaudono alla violenza omotransfobica in Parlamento, che vorrebbero strappare i figli alle famiglie omogenitoriali ".