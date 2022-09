Sale sul palco e contesta la Meloni. Lei lo gela: "È la democrazia"

A Cagliari un giovane militante Lgbt+ è salito sul palco di Fratelli d’Italia in piazza del Carmine mentre Giorgia Meloni stava tenendo un comizio. Il ragazzo di 32 anni, che aveva in mano una bandiera arcobaleno, da sempre il loro simbolo, ha rivendicato i propri diritti davanti alla leader politica che ha accettato il confronto. La Meloni, con molta calma, ha ascoltato ciò che il ragazzo aveva da dirle, allontanando la sicurezza che stava intervenendo.

La replica della Meloni

Quando il manifestante Lgbt+ ha parlato di volere un matrimonio in Italia e di essere costretto ad andare all’estero per poter convolare a nozze con il suo compagno, la Meloni ha risposto appellandosi alla democrazia: “Non devi scappare all’estero, tu vuoi delle cose, io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa, è la democrazia. Si può non essere d’accordo, io e te non siamo d’accordo e ci rispettiamo non essendo d’accordo. Hai le unioni civili, puoi fare quello che vuoi”. Dopo essersi confrontati ancora qualche minuto, in un botta e risposta senza eccessi, né da una parte né dall’altra, la leader di Fratelli d’Italia ha salutato il giovane chiedendo per lui un applauso e sottolineando il suo coraggio: “Gli facciamo un applauso? Rispetto il coraggio delle persone di difendere quello in cui credono, lo voglio ringraziare per essere salito sul palco e rivendicare quello che ritiene giusto”.

Il confronto sul palco