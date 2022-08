Deve sottoporsi a un intervento chirurgico: glielo prenotano il primo gennaio del 4000

Doversi sottoporre a un intervento chirurgico e vedersi fissare la data di quest'ultimo " tra circa duemila anni ". È quanto accaduto a un cittadino galiziano, letteralmente sconvolto dalla scoperta della data in cui il servizio sanitario locale gli aveva prenotato l'operazione in questione. Il protagonista della vicenda, residente sull'isola A Illa de Arousa, nel nordovest del Paese, aveva prenotato a marzo il proprio intervento recandosi presso l'ospedale di Salnés, nel comune galiziano di Vilagarcía de Arousa.

Dopo essersi inserito allora nelle liste d'attesa della struttura sanitaria, l'uomo ha preso ad aspettare che i responsabili della stessa lo chiamassero per comunicargli il giorno dell'operazione chirurgica. Passati molti mesi dal giorno della prenotazione e, non avendo avuto alcuna comunicazione, il paziente, questo agosto, ha deciso di provare a visualizzare la data da lui attesa accedendo, con il suo cellulare, all'applicazione Sergas Móbil. È stato così che lui ha scoperto che il suo intervento chirurgico era stato fissato " il primo gennaio dell'anno 4000 ".

Dopo questa scoperta, il paziente ha subito cercato di capire se si trattasse di una data reale oppure sei si trattasse di un errore generato dal sistema informativo del servizio sanitario galiziano. Alla fine, le autorità competenti della Comunità autonoma spagnola hanno chiarito che non si trattava nient'altro che di un'anomalia del sistema informatico di prenotazione degli interventi ospedalieri. "C'è una falla nel sistema informatico", hanno precisato alla stampa locale le autorità citate, "che causa errori nelle date per le prenotazioni. È stata prodotta da un errore informatico del sistema di rete dell'area sanitaria, immediatamente rilevato dalle applicazioni congiunte di gestione dei dati e sarà al più presto superato".