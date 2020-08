Teorie energetiche? No, stupri. Setta del sesso: preso il guru

Dietro i corsi di sviluppo dell'energia positiva, la Polizia di Stato ha sgominato un'organizzazione che tra il 2016 e il 2018 avrebbe compiuto una serie di violenze sessuali. Gli agenti hanno arrestato un uomo di 46 anni, un guru originario di Siena e quella che all'epoca era la sua compagna, una 50enne veneta. Come racconta La Nazione, per i due è scattata l'ordinanza di custodia cautelare domiciliare emessa dal Gip del Tribunale di Firenze. Le indagini sono partite dopo la denuncia di una madre, preoccupata per la condotta del figlio che sembrava completamente travolto dalle discipline dell'associazione. Il ragazzo pare abbia consegnato in tutto una somma di 8mila euro.

Le indagini in questo momento sono orientate verso l'ipotesi che i due abbiano potuto raggirare e soggiogare persone estremamente vulnerabili, che si affidavano ai loro corsi basati sulle teorie energetiche. I due pare che abbiano tenuto in stato di soggezione persone che decidevano di iscriversi all'associazione da loro fondata a Montepulciano per superare problematiche più o meno gravi in ambito relazionale. Erano persone fragili, provate da esperienze negative in ambito familiare e/o sentimentale, con una capacità autodeterminante molto debole. Facendo leva sulla buona fede e sulle loro problematiche, i due li inducevano a fare acquisti di vario genere che avrebbero dovuto contribuire al conseguimento dell'equilibrio e del benessere psicofisico. Pietre, amuleti, dischi e gadget di vario genere sarebbero servit ad attrarre le energie positive, favorite dalla frequentazione dei corsi. Un giro d'affari importante per la coppia, che aveva anche previsto lo sfruttamento gratuito del lavoro degli adepti all'interno dell'associazione ma anche nell'abitazione dell'uomo.

Il guru senese era la guida spirituale del gruppo, capace di sottomettere in un regime diquelli che si avvicinavano all'associazione. Il suo potere sulle vittime era tale che queste lo assecondavano senza spirito critico in ogni sua scelta e decisione, anche per paura delle umiliazioni e delle punizioni subite davanti al resto del gruppo. Le decisioni del guru venivano considerate come necessarie e imprescindibili per allontanare le vibrazioni negative. Tra le ipotesi investigative c'è anche quella della costrizione ai, nonché al versamento di somme di denaro importanti. Tutto questo avveniva dopo che le vittime erano state isolate dai loro affetti e dal mondo reale, anche quello lavorativo. Durante le prime fasi delle indagini, gli investigatori hanno tenuto l'uomo sotto controllo. Da alcune intercettazioni è emerso un dialogo nel quale l'uomo si vantava di far uso dell'ipnosi per gestire le volontà.

Tra le altre accuse a carico della coppia c'è anche quella di svolgimento abusivo della professione, che avrebbe fruttato ai due notevoli guadagni. L'uomo, durante lo svolgimento della professione di psicologo e psicoterapeuta, avrebbe indotto le corsiste a subire o compiere atti sessuali. Nell'ordinanza di custodia vengono contestate all'uomo alcune violenze sessuali, una delle quali in concorso con l'ex compagna. Si sarebbero consumate durante gli incontri allo scopo di liberare le vittime dalla negatività.