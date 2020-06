Discoteche, riaprono il 15 giugno: ecco le regole da seguire

Lunedì 15 giugno sarà il giorno della riapertura di discoteche e delle sale giochi. Ovviamente ci saranno delle regole da seguire. Come per esempio la norma di mantenere la distanza di sicurezza in fila prima di entrare nel locale, quella di ballare solo in uno spazio all’aperto e il divieto di abbracciarsi. Si riparte anche con scommesse e sale Bingo. Naturalmente, queste indicazioni potranno essere modificate a seconda dell’andamento della curva di contagio da Covid-19.

Le regole per le discoteche

Come riportato dal Corriere, la prima importante norma obbliga a “riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al solo fine di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro tra gli utenti e di almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita”. A questo fine ogni locale dovrà avere un numero sufficiente di dipendenti che si occuperanno della sorveglianza e di far rispettare le distanze, in base alla grandezza del posto. Ottimo sarebbe l’utilizzo di contapersone per monitorare gli accessi.

Per evitare file e assembramenti pericolosi, chi può deve “garantire un sistema di prenotazione, pagamento ticket e compilazione di modulistica preferibilmente online al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di 14 giorni”. Ovviamente, qualora la temperatura corporea dovesse risultare superiore ai 37,5°C, verrà vietato l’ingresso. La cassa dovrà essere dotata di barriere in plexiglass o schermi, e comunque adeguata. Dovrà inoltre essere favorito il pagamento elettronico, tramite carte e bancomat, e non quello che prevede l’uso dei contanti.

Si ballerà all'aperto e senza abbracciarsi

Per poter lasciare abiti e borse al guardaroba, questi dovranno prima essere riposti in sacchetti specifici portabiti. Si potrà ballare esclusivamente all’aperto, in giardini o terrazze, e senza abbracciarsi. Le mascherine dovranno essere indossate sia all’interno che all’esterno, qualora non vi sia la possibilità di mantenere le distanze di sicurezza. Anche i dipendenti del locale dovranno usare la mascherina e igienizzare sovente le proprie mani.

Per quanto riguarda le consumazioni, è negata la possibilità di bere drink al banco. “Inoltre, la somministrazione delle bevande può avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalità ordinata e, se del caso, contingentata”. Anche i tavoli e le sedute dovranno essere distanziati, così da permettere il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. La distanza potrà essere ridotta solo in presenza di barriere fisiche posizionate tra i tavoli, come già accade nei ristoranti e nei bar. Ogni oggetto fornito agli avventori dovrà essere disinfettato prima di venire consegnato.

Le stesse regole valgono anche per le sale giochi: distanziamento, mascherine e sanificazione di locali e oggetti. Da disinfettare, prima e dopo il loro utilizzo, anche piani di lavoro, tavoli da gioco e qualsiasi altro oggetto dato ai clienti. Sono vietati gli strumenti da gioco che non possono essere sanificati prima e dopo il loro utilizzo, e quelli dove non può essere mantenuta la distanza di sicurezza. Per esempio le carte da gioco nel primo caso e il calciobalilla nel secondo.