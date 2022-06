Test di gravidanza prima dell'esame: bufera sul concorso per vigili

Senza test di gravidanza, rigorosamente con esito negativo, le donne non posso sostenere l'esame. Accade in due comuni del Torinese dove, lo scorso maggio, è stato bandito un concorso per due commissari dei vigili che, secondo la dirigente sindacale della Csa polizia locale, discriminava le donne. " Chiedere a una candidata per un posto da vigile urbano un test di gravidanza è discriminatorio ", spiega Loredana Cristino in un'intervista al quotidiano La Stampa. Ma partiamo dall'inizio per capire cosa è successo.

Il concorso

La storia è questa. Lo scorso maggio due piccoli comuni del Torinese, Vigone e Torre Pellice, bandiscono il concorso per vigili urbani. L'esame consiste in tre prove tra cui anche un test di idoneità fisica: mille metri da percorrere in un tempo massimo di 5 minuti (per gli uomini) mentre per le donne la soglia è di 6 minuti e 30. Fin qui, nulla di strano. Se non fosse che alla prima prova le candidate sono tenute ad esibire un test di gravidanza eseguito nei cinque giorni precedenti. Chiaramente, per poter accedere allo step successivo, l'esito deve essere negativo. Per farla breve, chi è incinta non può sostenere la prova fisica che, di conseguenza, viene rimandata a prima dell'esame orale. La soluzione potrebbe sembrar logica e, per certi versi, lo è pure. Ma sulle tempistiche complessive non ci sono indicazioni. Lo scorso anno, a Genova, è stato bandito un concorso analogo a fine luglio e la graduatoria pubblicata a fine ottobre. Se la biologia non inganna, però, una gravidanza dura 9 mesi. " Non siamo dei criceti ", è la battuta al vetriolo di Loredana Cristino. La dirigente sindacale della Csa polizia è fortemente indignata per tutto questo: " Fanno prove fisiche come entrare nell'esercito o in polizia . - dice - Ma noi non siamo forze di polizia ". I sindaci dei due Comuni, interpellati dal cronista de La Stampa sulla questione relativa al test di gravidanza, allargano le braccia: " Non ne so nulla " dice Fabio Cerato, primo cittadino di Vigone. " Non so che dire ", gli fa eco il collega di Torre Pellice, il candidato sindaco Marco Cogno.

L'esposto