L'errore da non fare al cenone di Natale: le regole da seguire

Nonostante le nuove regole introdotte dal governo per contrastare l'incedere della variante Omicron nel nostro Paese, il Natale 2021 avrà un altro aspetto rispetto a quello di un anno fa. Nel 2020 erano state vietate le riunioni familiari, non erano possibili cenoni e veglioni. Invece quest'anno, anche grazie ai vaccini, nel nuovo decreto del governo non sono state inserite limitazioni in tal senso per quanto riguarda le abitazioni private.

Restano le "forti raccomandazioni", che sono sempre le stesse da quasi due anni a questa parte, ma nessun divieto. A tal proposito, il ministro Roberto Speranza è stato molto chiaro: " La raccomandazione è sempre quella della massima attenzione e massima prudenza, dell’utilizzo corretto delle mascherine, del distanziamento e del rispetto delle norme igieniche che abbiamo messo alla base di questi mesi non semplici di battaglia contro il Covid ".

Gli esperti del Cts sono stati altrettanto chiari nell'effettuare le raccomandazioni per un Natale sereno.