Natale, ecco come stare (in sicurezza) insieme a tavola

Pochi giorni e ci ritroveremo con i familiari più stretti seduti insieme a tavola per il cenone di Natale del 24 sera, il pranzo del 25 e la cena successiva (in molti casi in modalità no stop). Almeno tre appuntamenti in cui staremo gomito a gomito e dove le misure di sicurezza anti-Covid saranno fondamentali per non correre rischi nei giorni successivi.

Come comportarsi

Fermo restando che la prima regola, non scritta, è affidata al buon senso di oguni di noi (che dovremmo aver imparato, dopo due anni), le linee guida di Carlo Signorelli, professore di Igiene e salute pubblica all'università Vita Salute San Raffaele di Milano, sono chiare: mantenere la distanza di sicurezza " ed evitare di scambiare il proprio bicchiere con quello degli altri commensali. Ma, soprattutto, è consigliato ridurre il numero degli invitati e riunirsi tra persone vaccinate per tutelare le persone fragili e gli anziani non immunizzati ", afferma intervistato da Repubblica.

Green pass in famiglia

Con la diffusione delle variante Omicron nelle ultime settimane la parola d'ordine è prudenza: ecco perché gli esperti, oltre alla raccomandazione del green pass per partecipare alla tavolata, suggeriscono come sia fondamentale eseguire un tampone prima di recarsi a casa di nonni e parenti, così da eliminare ogni dubbio e trascorrere il giorno di festa in serenità. Capitolo igiene: chi di noi, ormai da un anno e più, non si è abituato a portare con sè qualche ml di amuchina pronta ad essere fornita anche agli amici in caso di necessità? Bene, sarebbe opportuno che la stessa cosa si facesse durante le festività natalizie. Lavarsi frequentemente le mani o passare l'igienizzante contro virus e batteri.

L'uso della mascherina

" In ogni caso, contro Omicron abbiamo un'arma che dobbiamo continuare ad usare fino a che questo non diventa un virus endemico: la mascherina. Con la mascherina non passa nemmeno la variante Omicron, non passa nulla ", ci ha detto recentemente il professor Massimo Ciccozzi intervistato in merito alla nuova variante. Il consiglio degli esperti è di indossarla anche in casa se ci si trova di fronte a molte persone. Ma non è tutto: " evitare le tavolate con più di dieci persone e distanziare i posti a sedere ", suggeriscono gli esperti. Altre regole basilari consigliano di evitare lo scambio di posate e bicchieri e non usare la propria forchetta nei piatti comuni.

Attenzione al canto, è un'attività che ci fa emettere più goccioline di droplets che poi sono quelle che infettano direttamente chi ci sta vicino e attenzione anche allo scambio dei regali: evitare baci e abbracci, mantenere un giusto distanziamento per limitare al massimo i motivi di preoccupazione. Ultimo capitolo, quello relativo all'ambiente: far arieggiare, spesso, stanze e saloni pieni di gente per un adeguato e fondamentale ricambio dell'aria.