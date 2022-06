Sciopero aerei 8 giugno: ecco tutti i voli a rischio

Aerei fermi nella giornata di domani mercoledì 8 giugno: è infatti giunta comunicazione di uno sciopero indetto dal personale delle compagnie aeree, specie low cost, e dai controllori di volo. Si tratterebbe, fra l'altro, di una prima protesta alla quale faranno seguito altre manifestazioni nel corso dell'estate.

Per domani, dunque, si prevede tutta una serie di disagi, anche se al momento non è possibile quantificarne l'entità. Non sappiamo ancora, infatti, quanti e quali saranno i collegamenti aerei a essere cancellati, ma è stato reso noto che la fascia oraria interessata dallo sciopero coprirà circa 2.100 velivoli in partenza dall'Italia, a cui ne andranno sommati altrettanti in arrivo dai Paesi esteri. Questo, almeno, stando a una rilevazione effettuata da Il Corriere sul portale online Airline Data Inc.

Si stima che 357 mila saranno i passeggeri che resteranno a terra, o incontreranno dei disagi, malgrado l'impegno delle compagnie a mantenere un minimo di transito. Intanto l'Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) e la Commissione garanzia sciopero informano che a Milano è previsto uno sciopero dalle 8 alle 20 da parte del personale Enav e dei dipendenti di Alitalia e Ita Airways. A terra anche alcuni voli di easyJet, anche se per un arco di tempo ridotto (dalle 13 alle 17) e di Ryanair e Volotea (dalle 10.01 alle 14).

E, parlando di Ryanair, la compagnia irlandese è recentemente finita nel mirino delle associazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti per il comportamento tenuto nei confronti del personale di bordo. In particolare, i sindacati denunciano " il mancato adeguamento ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale, il perdurare di un accordo sul taglio degli stipendi non più attuale, le arbitrarie decurtazioni della busta paga, il mancato pagamento delle giornate di malattia, il rifiuto della compagnia di concedere giornate di congedo obbligatorio durante la stagione estiva e la mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio" .

Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Le compagnie aeree devono ancora far sapere quanti e quali voli non decolleranno. Volotea riferisce di 10 aeromobili ferme, mentre easyJet non ha ancora dato comunicazioni. Ita Airways, invece, parla addirittura di 81 voli annullati.

A tutti i viaggiatori viene quindi raccomandato di tenere costantemente d'occhio la propria prenotazione, e di verificare lo stato del volo sulle varie applicazioni messe a disposizione.