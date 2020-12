Arcuri: "Vaccini anche ai migranti. Stessi diritti degli italiani"

Domenico Arcuri, commissario straordinario per i vaccini in Italia, questo pomeriggio è stato ospite di Lucia Annunziata nel suo Mezz'ora in più, programma in onda la domenica su Rai3. Il tema principale dell'intervista non potevano che essere i vaccini. Il commissario ha cercato di affrontare tutto ciò che riguarda la campagna vaccinale che il governo sta predisponendo per iniziare con la prima tornata di somministrazione già a partire dal primo trimestre del 2021. " Se i tempi saranno rispettati penso che entro settembre potremo vaccinare fino a 60 mln di italiani ", ha detto Domenico Arcuri a Lucia Annunziata. Il commissario ha accennato anche che nel piano sono previste dosi di vaccino anche per gli immigrati presenti sul territorio italiano.

" Nell'ipotesi che gli istituti di certificazione europei e italiani forniranno le autorizzazionei alla messa in commercio dei vaccini sarà possibile che in Italia, da gennaio e fino a marzo 2022 arrivino 202 milioni di dosi, se la pianificazione oggi prevista sarà rispettata ", ha spiegato il commissario straordinario. 202 milioni di dosi corrispondono a circa 100 milioni di persone che possono potenzialmente essere vaccinate. Considerando l'ammontare della popolazione italiana, il governo avrà a disposizione delle dosi extra per lo stoccaggio. Una scelta fondamentale in relazione al fatto che non è ancora stata definita la durata dell'immunità conferita. Domenico Arcuri ha cercato di sgombrare il campo dagli scetticismi legati alla reale efficacia dei vaccini sviluppati in un lasso di tempo così breve: " I vaccini approvati da Ema e da Aifa saranno efficaci ed efficienti per definizione ".

Dall'intervista di Domenico Arcuri emerge che il piano vaccinale riguarda chiunque viva nel territorio italiano e non solo gli italiani. " Migranti? Tutte le persone che vivono in Italia, con delle regole che vanno stabilendosi, dovranno avere la possibilità di essere vaccinati, nei limiti delle regole ", ha detto. Il motivo è la ricerca della tanto agognata immunità di gregge. "I migranti hanno diritti uguali a quelli dei cittadini italiani. Sarebbe molto importante che tutte le persone che attraversano le nostre strade, e che non lo facciano clandestinamente, possano essere sottoposte alla vaccinazione ", ha concluso il commissario.