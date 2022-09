Donna trovata morta in casa, si indaga per femminicidio

È stata trovata morta nella propria casa, poche ore fa. E per quanto il quadro sia al momento piuttosto frammentato e in continua evoluzione, la pista principale al momento seguita dagli inquirenti è quella che porta ad un femminicidio. Di più: ci sarebbe anche un potenziale indiziato, una persona molto vicina alla vittima. Di certo c'è che oggi una donna italiana di quarantasei anni è stata trovata priva di vita a Signa, una cittadina dell'area metropolitana di Firenze. La scoperta sarebbe stata effettuata intorno alle 11 e ad allertare le forze dell'ordine sarebbero stati alcuni vicini di casa, i quali avrebbero asserito di sentire rumori sospetti provenire dall'alloggio.

L'episodio è del resto accaduto in via Don Minzoni, una strada particolarmente frequentata e centrale in quanto piuttosto vicina alla stazione ferroviaria di Signa: numerosi i pendolari che la percorrono quotidianamente per raggiungere il capoluogo della Toscana. Sulla scena del crimine sono intanto intervenuti da subito i carabinieri della stazione locale, assieme ai militari del Sis del reparto operativo e ai vigili del fuoco. Il pubblico ministero di turno, Vito Bertoni, ha invece assunto la direzione delle indagini per ricostruire nei minimi dettagli quanto accaduto. I militari dell'Arma stanno già indagando sul caso che sta già tenendo banco nella realtà toscana, che di rado in passato si era segnalata per casi del genere.

E stando agli ultimissimi riscontri poi, ci sarebbe già un primo sospettato: il fratello di cinquant'anni della defunta è stato infatti condotto negli scorsi minuti in caserma. L'uomo è stato interrogato in primis come testimone, ma secondo chi indaga potrebbe esserci di più: il forte sospetto è che potrebbe essere stato proprio lui ad averla uccisa. In base a quanto trapelato, ci sarebbe già una prima ricostruzione dell'accaduto: fratello e sorella si sarebbero incontrati nel corso della mattinata ed avrebbero dato origine ad una discussione legata a motivi economici. Un confronto serrato che sarebbe diventato via via sempre più acceso, con il nervosismo che avrebbe ben presto preso il sopravvento. E all'improvviso, l'uomo sarebbe passato direttamente dalle parole ai fatti, balzandole addosso ed aggredendola.

Le avrebbe messo le mani al collo, tentando di soffocarla, e la quarantaseienne avrebbe quindi esalato l'ultimo respiro dopo esser stata strozzata. L'indagine sta però proseguendo a pieno ritmo e già nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriore novità, in un senso o nell'altro: gli investigatori mirano a far luce al più presto su quanto avvenuto, con l'ipotesi-femminicidio che rimane ad ora la più probabile.