Un "downburst" sull'Italia: ecco cos'è e dove ha colpito

Il temporale che si è abbattuto su Bari nel pomeriggio di sabato 30 luglio non è stato una semplice ondata di maltempo. Sono tantissimi i video che circolano online e che mostrano la città sferzata dal vento e dalla pioggia con violente grandinate. Qualcosa di inusuale alle nostre latitudini, che somiglia più a una tempesta tropicale che a un temporale estivo mediterraneo. I meteorologi definiscono come downburst quel fenomeno così intenso, concentrato in un periodo di tempo limitato che, nel caso di Bari, si è esaurito in circa 20 minuti. Sono stati numerosi i disagi in città a causa dell'improvviso temporale, che ha causato allagamenti ma anche danni ad alcuni dehors.

Il maltempo nel barese

Tutto è cominciato nel primo pomeriggio, quando una prima ondata di maltempo ha compito la provincia di Bari, con forti temporali ad Acquaviva delle fonti e Cassano. Successivamente, il maltempo si è spostato e la cella temporalesca ha scatenato tutta la sua forza sul capoluogo. Erano le 19.30 quando il maltempo ha raggiunto Bari. La polizia ha raccomandato ai cittadini di non uscire di casa e a chi si trovasse per strada di non imboccare i sottopassi, perché il rischio di allagamento in quei minuti e nelle ore successivo era altissimo. In centro, tavolini e sedie dei locali sono stati letteralmente spazzati via dalla furia del vento, sospinti dall'incredibile forza delle raffiche. Anche numerosi cassonetti sono stati spostati dalla loro posizione e sospinti sulla sede stradale dove, fortunatamente, non hanno arrecato danno alle auto. Alcuni quartieri sono stati oggetto di un blackout dell'energia elettrica e sul lungomare un lampione è stato letteralmente sradicato dalla furia del vento. In diversi quartieri i rami strappati dagli alberi hanno invaso la strada e sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per danni segnalati in diversi punti di Bari.

Un violento downburst ha colpito Bari nel tardo pomeriggio di oggi. pic.twitter.com/27OZddWYrR — Marco M.M. (@MMmarco0) July 30, 2022

Cos'è un downburst

Il fenomeno che ha colpito Bari si chiama tecnicamente downburst e si tratta di un fenomeno che presenta forti raffiche di vento con moto discendente orizzontale dal fronte avanzante di un temporale. Durante un downburst le raffiche possono raggiungere e superare i 100 Km/h. Durante questi fenomeni, la pioggia di forte intensità e la grandine trascinano l'aria fredda in quota verso il basso a grandi velocità.