Dpcm di Natale, Zaia e Fontana contro il governo: "Il 19 e 20 si rischia una nuova fuga dal Nord"

Il Dpcm di Natale è in vigore, firmato e non è modificabile. Nei giorni scorsi erano state tante le lamentele da parte dei governatori delle Regioni, che avevano sottolineato soprattutto l'inopportunità di bloccare gli spostamenti tra i comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno. Ora, invece, la misura più contestata sembra essere quella intermedia, ossia il blocco degli spostamenti tra le regioni a partire dalla mezzanotte del 21 dicembre. A partire da quel giorno, infatti, nessuno potrà più uscire dalle regioni a meno che non debba rientrare alla propria residenza o domicilio o per comprovate motivazioni. Una decisione che non piace a Luca Zaia e Attilio Fontana, spaventati dagli effetti pratici di queste restrizioni nei giorni immediatamente precedenti.

La critica mossa al Dpcm è molto chiara da parte del governatore del Veneto e del governatore della Lombardia. Si rischia di assistere nuovamente alle scene apocalittiche della scorsa primavera, quando si assistette a una vera e propria fuga dalle grandi città del nord, soprattutto Milano, prima che venisse dichiarato il lockdown nelle regioni del settentrione. Treni, autobus e qualunque altro mezzo di spostamento venne letteralmente preso d'assalto dai lavoratori e dagli studenti fuori sede, che decisero di tornare a casa prima di restare bloccati. Questa sembra essere la paura più grande di Attilio Fontana, che a Mattino5 si è detto preoccupato " di rivivere quello che successe nella notte fra il 7 e l'8 marzo ". Il weekend tra il 19 e il 20 dicembre sarà l'ultimo disponibile prima della settimana natalizia e saranno anche gli ultimi giorni disponibili allo spostamento tra regioni fino al prossimo 6 gennaio, come specifica il Dpcm: una combinazione esplosiva secondo il governatore della Lombardia.