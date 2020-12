Chi potremo invitare a casa alla nostra tavola per Natale

Il pranzo di Natale con i parenti? Sì, purché gli invitati "altri dai congiunti" siano solo due. Potrebbe essere questa la nuova deroga introdotta con il nuovo Dpcm, al vaglio ultimo dell'esecutivo proprio in queste ore. Dopo un lungo tira e molla con le Regioni, il governo giallo-rosso sembrerebbe aver ceduto ad un allentamento delle restrizioni anti contagio nei giorni (ormai imminenti) delle festività natalizie concedendo dei raduni familiari "a numero chiuso". Ma proviamo a fare un po' di chiarezza prospettando situazioni comuni a decine di italiani.

Poniamo il caso di un nucleo familiare composto da 4 persone (marito, moglie e due figli). Quanti "posti a tavola" sarà possibile aggiungere? Si possono invitare i nonni?



Sì, ma solo due per famiglia. La nuova deroga prospetta la possibilità di ricevere a casa, anche nei giorni in cui l'Italia sarà una ''grande zona rossa" (nel periodo dal 24 al 27 dicembre, dal 31 al 3 e il 5 e 6 gennaio 2021), due persone non conviventi con figli minori o eventuali parenti disabili che vivano sotto lo stesso tetto. Ovviamente, occorrerà indossare la mascherina e mantenere, per quanto possibile, la distanza.

Se invece i nonni preferiscono restare a casa, sarà possibile pranzare da loro o andare a trovarli per gli auguri?

Dipende dall'età dei figli. La deroga si basa sullo spostamento e va dunque applicata alle persone che si mettono in movimento dalla propria abitazione verso quella di un parente. Dal momento che in zona rossa ci si potrà spostare solo in due - senza contare i bambini sotto i 14 anni e le persone disabili- se uno o più figli di almeno 14 anni di età, bisognerà scegliere. In questo caso, è concesso lo spostamento soltanto a due persone. Quindi, se una famiglia di 4 persone con figli sopra i 14 anni, vuole fare il pranzo di Natale con due nonni dovranno essere questi ultimi a spostarsi.

Si possono invitare a pranzo anche amici o il fidanzato/a?

Si, già a marzo, la deroga agli spostamenti della zona rossa aveva riguardato i congiunti, allargando l'interpretazione del termine non soltanto ai consanguinei ma ai cosiddetti "affetti stabili". La nuova norma non fa alcun riferimento aal legame tra persone.

Se due congiunti non conviventi vogliono trascorrere il Natale ma abitano in comuni diversi possono incontrarsi?

Sì, gli spostamenti in deroga sono consentiti una sola volta al giorno, tra le 5 alle 22, nei confin dell'intera regione.Queste stesse norme sono valide anche per il cenone di capodanno e per tutti i giorni in cui l'Italia sarà in zona rossa. In ogni caso, bisognerà rispettare il termine delle ore 22 fissato dal coprifuoco.