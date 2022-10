Draghi ridà la vista ai ciechi, Meloni "il" premier e Lucarelli: quindi, oggi...

- Certo che se la Cnn intervista Gianni Riotta per capire dove va l’Italia, poi non possiamo lamentarci se all’estero si fanno un’idea distorta, o meglio de sinistra, di quel che succede in Italia.

- Marattin mostra un grafico in cui si vede l’andamento dei voti del M5S nelle regioni in base al reddito di cittadinanza. Marco Lillo risponde piccato: “ In Puglia 242.463 persone, secondo Inps, prendono il Reddito di Cittadinanza. I voti per M5s sono più del doppio: 487.348. Cioè 244.885 pugliesi votano M5S senza prendere RdC”. Già, ma la risposta è semplice: oltre al percettore, ci sono mogli, mariti, figli e parenti.

- Ogni volta che Mentana fa una diretta e deve mandare la pubblicità si vede che soffre. Fossi stato in Giorgia Meloni, avrei aspettato gli spot per uscire e dare il via alla cerimonia della campanella.

- Si insedia il governo Meloni. Nella diretta i video del picchetto d’onore spunta un soldato con un abito diciamo retrò e con un baffo così preciso da sembrare di un’altra epoca. Sarà tornato davvero il Ventennio?

- Vi racconto la scena. Mario Draghi passa la campanella a Giorgio Meloni, scende la scala d’onore, si gira e saluta i dipendenti di Palazzo Chigi che lo applaudono dalle finestre. Per salutarli ovviamente alza le braccia, come farebbe qualunque cristiano in questo mondo. Bene. Uno va su Repubblica e trova questa “ultima ora” che pare scritta da un evangelista: “Onori militari nel cortile per Draghi che alza le braccia versoi dipendenti alle finestre”. Poi benedice gli astanti e ridà la vista a un cieco. Gli orfani di San Mario ci metteranno un po’ a digerire il rospo.

- Ottima idea quella di tenere Roberto Cingolani come advisor per l’Energia. Conosce il dossier meglio di tutti e sarà più che utile al ministro entrante. Mi sbaglierò, ma Meloni sembra sapere il fatto suo.

- La cosa migliore per Mario Draghi di oggi è essere tornato nella sua casa di Città della Pieve. So che il potere logora chi non ce l’ha, ma vista la villa io resterei lì a spassarmela.

- Bravo il neoministro Lollobrigida: la prima cosa da fare è sbloccare questa cosa assurda per cui abbiamo dei terreni agricoli ma non possiamo coltivarli per via di leggi e leggine. Coldiretti lo chiede da tempo e con la guerra in Ucraina è diventata vitale per la “Sovranità alimentare” del Paese.

- Il fatto che Meloni debba cambiare l’auto di rappresentanza per sostituire l’Audi con una Alfa Romeo è ovviamente una cosa sciocca. O meglio: di secondo piano. Tuttavia necessaria. Il motivo? Ieri, quando è uscita dal Quirinale col mezzo tedesco, subito Selvaggia Lucarelli l’ha attaccata ironizzando sulla sovranità automobilistica.

- Peraltro, Lucarelli c’ha fatto pure una figura barbina. Sotto il suo post, infatti, il fratello di Paola Di Caro, la madre del giovane morto a Roma, le ha fatto notare che il premier è uscito di fretta dal Colle per poter andare al funerale del figlio della cronista del Corriere. Per questo, non ha fatto in tempo a organizzarsi col cerimoniale. Oggi invece sì: a Palazzo Chigi è infatti arrivata con un’auto italiana.

- Che goduria sentire il soldato del picchetto d’onore urlare “onore al presidente del Consiglio dei ministri”, declinandolo al maschile. Mi immagino Murgia&co. ed esulto: la prima donna premier è di destra e non usa manco la schwa. Spettacolo.

- Arrivare a Palazzo Chigi è una sfida già complicata di per sé da vincere (pensate al povero Matteo Salvini, che l’ha annusato e basta). Restarci a lungo è ancora più complicato. Ritornarci sarà ancora peggio. Tra qualche anno sapremo se Meloni è davvero il buon politico che per ora ha dimostrato di essere.

- Attivisti ambientali gettano purè su un quadro di Monet. Sapete come fare in modo che non lo facciano più? Facile: smettere di parlarne. E allora le loro missioni dimostrative diventeranno inutili