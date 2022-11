Droga sul set, blitz nello staff di The Equalizer 3

Un blitz da parte dei carabinieri della Compagnia di Amalfi è stato messo in piedi nel pomeriggio di oggi, martedì primo novembre, all’interno degli alloggi dello staff di produzione del film 'The Equalizer 3', che vede come protagonista Denzel Washington. Le riprese del film sono attualmente in corso di svolgimento con diversi set nella zona di Amalfi. A essere perquisite sono state le camere d'albergo di operatori, attrezzisti, fonici e addetti al catering impegnati sul set cinematografico. I militari hanno battuto a tappeto l'area del porto turistico, dove è maggiormente concentrata tutta la logistica della produzione.

Trovati 120 grammi di cocaina

I carabinieri, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, hanno sequestrato 120 grammi di cocaina trovata in una camera. Due addetti al catering, romani, entrambi over 30, sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Dopo essere stati interrogati, e dopo che sono state espletate tutte le formalità di rito, i due sono stati messi agli arresti domiciliari presso la struttura alberghiera di Maiori in cui alloggiano. Entrambi i soggetti si trovano adesso a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il blitz è stato avviato dopo che ieri sera era morto improvvisamente il responsabile del catering, M.B., romano di 55 anni, il cui decesso è avvenuto verso le 21 all'uscita di un pub di Maiori a causa di un infarto. Secondo quanto emerso, l’uomo aveva nella sua tasca alcune dosi di cocaina. La moglie, che era presente al momento del malore del coniuge, ha confermato agli investigatori che suo marito soffriva di patologie cardiocircolatorie. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Si è accasciato al suolo

L'uomo stava assistendo alla partita Verona-Roma in televisione all'interno del locale di fronte all'area portuale adibita a base logistica della produzione. All'uscita, intorno alle 21, ha perso improvvisamente i sensi battendo il viso al suolo sotto gli occhi della moglie. Subito è stato soccorso dal personale del pub e dalle persone che erano con lui, ma all'arrivo dell'equipe del 118 l'uomo era in arresto cardiaco. A nulla sono valse tutte le manovre di rianimazione cardiopolmonare con massaggi cardiaci, scosse di defibrillatore e iniezioni di adrenalina. Il 55enne è stato comunque trasportato in ambulanza verso il Pronto Soccorso, ma è deceduto poco dopo l'arrivo a Castiglione di Ravello.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Amalfi per i rilievi del caso ed è stato informato il magistrato di turno cui spetta la nomina di un medico legale. Sempre ieri sera, i carabinieri, durante i controlli, hanno fermato un altro componente dello staff di produzione trovato in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale; questo non gli ha però risparmiato il ritiro immediato della patente di guida. Questo pomeriggio è stato poi dato il via al blitz.

