"Drogata e stuprata": chi è il manager che si fingeva 007

Antonio Di Fazio si trova ora rinchiuso in carcere a San Vittore con un'ordinanza di custodia cautelare per violenza sessuale, lesioni aggravate e sequestro di persona. Antonio o Antonello, due nomi per una stessa persona, apparentemente di ottima condotta. Si faceva fotografare in atteggiamenti premurosi insieme a sua madre, che abitava con lui in un bell'appartamento su corso Sempione a Milano. È amante delle belle auto, dei viaggi e dei locali più alla moda ma aveva anche dei tesserini falsi che attestavano la sua appartenenza ai servizi segreti e alla Guardia di Finanza.

Quasi una doppia vita per Antonio Di Fazio, che stando a fonti investigative sarebbe già stato condannato in passato perché, per evitare controlli stradali, era solito esibire i tesserini contraffatti, oltre ad una pistola giocattolo e al lampeggiante blu delle auto di servizio, che teneva in macchina. Antonio Di Fazio millantava anche importanti conoscenze nell'alta società e pre raccontasse in giro di avere interessi d'affari all'estero che, però, si sono rivelati inesistenti. E si sarebbe anche spacciato per " alto commissario per l’emergenza Covid ", perché avrebbe effettuato una fornitura per la Regione. Sui social non mancano foto con macchine di lusso, yacht e tutto quanto potesse servire a ostentare un tenore di vita molto alto.

Dopo la denuncia della studentessa di 21 anni della Bocconi, che da quanto si è saputo conosceva l'imprenditore da anni per via di un'amicizia decennale con i suoi genitori, gli inquirenti hanno perquisito la sua casa e trovato due confezioni di benzodiazepine in uno scomparto della cucina, di cui uno a metà. Dopo la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine, i militari hanno iniziato le indagini e scoperto l'orrore della violenza. Come un " moderno Barbablu ", come lo definisce il gip, Antonio Di Fazio cacciava giovani e belle ragazze in cerca di stage e opportunità lavorative nell'azienda farmaceutica per abusarne, dopo averle narcotizzate, e poi fotografarle per documentare il " trofeo conquistato ".