Dubai, "spaghetti al coronavirus": l'ira dell'ambasciatore italiano

Il Gulf News è conosciuta per essere una delle più celebri testate di informazione di Dubai. Essa ha pubblicato una controversa immagine all'interno di un suo articolo. La foto in questione mostrava un piatto di spaghetti al sugo a forma di coronavirus. Il Gulf News è un giornale online, noto in maniera prevalente ai lettori del Golfo Persico. La foto, che è stata in seguito rimossa, ha scatenato le ire dell'ambasciatore italiano presso gli Emirati Arabi, Nicola Lener. Come informa FanPage, Lener ha inviato una lettera al direttore del magazine Abdul Hamid Ahmad. Nel messaggio, Lener ha espresso tutta la sua rabbia e dissenso nei confronti degli arcaici luoghi comuni di cui l'articolo incriminato è pieno. Tra questi tristi topoi "made in Italy" troviamo i governatori incapaci, l'inaffidabilità che caratterizzerebbe il nostro popolo e l'instabilità della nazione. Questa è la considerazione da parte del Gulf News che condanna in maniera spietata lo stato italiano. Secondo l'autore dell'articolo, presto il nostro paese subirà una crisi economica che coinvolgerà l'intera Europa.

Dubai, spaghetti e coronavirus: un "connubio" inaccettabile