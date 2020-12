"Scusi, allora perché...", "Basta". Cala il gelo alla conferenza di Conte

Censurata per una "domanda troppo" al premier Giuseppe Conte. Così, la giornalista di Tiscali news, Claudia Fusani, è stata ammonita - alla presenza di altri colleghi - dal presidente dell'Ordine dei giornalisti Carlo Verna nel corso della consuetudinaria conferenza stampa di saluto ai cronisti della stampa parlamentare organizzata a Palazzo Chigi nella mattinata di mercoledì 30 dicembre.

Di quale atto di lesa maestà si sia macchiata Claudia Fusani è ancora da appurare. Certo è che, a detta del presidente dell'Odg Carlo Verna, pare abbia infranto la norma interna alle conferenze stampa parlamentari per cui è possibile rivolgere al premier una sola domanda durante l'incontro. Una regola ritenuta necessaria per evitare di protrarre oltremisura il colloquio coi giornalisti ma che, di fatto, rischia di inficiare il lavoro dei cronisti in sala. Senza contare che, come nel caso specifico della Fusani, si trattava di una lecita richiesta di chiarimento " alla domanda da cui il premier aveva svicolato ", scrive Libero Quotidiano.