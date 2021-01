Ecco le 12 cose da sapere del vaccino di Moderna

E sono due: dopo quello Pfizer-Biontech, da oggi in Italia arriverà anche il vaccino di Moderna approvato dall'Agenzia Europea del Farmaco e dall'Aifa nei giorni scorsi. Con questo importante innesto, si spera che la campagna vaccinale possa decollare definitivamente ed accelerare il passo nella lotta contro il Covid-19.

Pochi giorni fa abbiamo descritto le cose più importanti che sono riportate sul foglietto illustrativo del vaccino Pfizer-BioNtech (clicca qui per il pezzo), il primo ad essere approvato e già in somministrazione tra gli operatori sanitari e nelle Rsa. Vediamo, adesso, quali invece le cose principali da sapere sul nuovo vaccino ad mRna di Moderna e quali sono differenze con il "collega".

1. Dove si somministra

"Il vaccino deve essere somministrato per via intramuscolare. Il sito preferito è il muscolo deltoide del braccio superiore. Non somministrare questo vaccino per via intravascolare, sottocutanea o intradermica. Il vaccino non deve essere miscelato nella stessa siringa con altri vaccini o medicinali".

2. A chi viene somministrato

Il vaccino di Moderna, si legge sul foglietto illustrativo, "è indicato per l'immunizzazione attiva per prevenire Covid-19 causato da Sars-CoV-2 in individui di età pari o superiore a 18 anni. La sicurezza e l'efficacia del vaccino Moderna nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni di età non sono state ancora stabilite". Quello Pfizer, invece, si può somministrare dai 16 anni in su. Inoltre, "non è richiesto alcun aggiustamento del dosaggio negli anziani di età uguale o superiore ai 65 anni".

3. Dosi e tempistiche

"Il vaccino contro il Covid-19 di Moderna viene somministrato in 2 dosi (0,5 mL ciascuna). Una dose (0,5 mL) contiene 100 microgrammi di RNA messaggero (mRNA) inserito in nanoparticelle lipidiche contenenti il lipide SM-102. Si raccomanda di somministrare la seconda dose 28 giorni dopo la prima - (per Pfizer, invece, la seconda viene somministrata 21 giorni dopo) - I soggetti che hanno ricevuto la prima dose di devono ricevere anche la seconda dose per completare il ciclo di vaccinazione".

4. Quando scatta la protezione

"I soggetti potrebbero non essere completamente protetti fino a 14 giorni dopo aver ricevuto la seconda dose. Come con tutti i vaccini, la vaccinazione con Covid-19 Vaccine Moderna potrebbe non proteggere tutti coloro che ricevono il vaccino". È chiaro che, coprendo il 95% della popolazione, un 5% sarà comunque esposto ed a rischio infezione. In ogni caso, come scritto sul foglietto illustrativo, la completa immunizzazione si raggiunge, quindi, dopo un mese e mezzo circa (vaccino, 28 giorni per la seconda dose e da quel momento 14 giorni di attesa).

5. Durata della protezione

"La durata della protezione offerta dal vaccino non è nota ed è ancora in fase di determinazione tramite studi clinici in corso".

6. Cosa accade se non si fa la seconda dose

"Se salta l’appuntamento per la seconda dose di Covid-19 Vaccine Moderna, fissi un nuovo appuntamento con il medico, l’infermiere o il farmacista non appena possibile. Se salta l’iniezione programmata, la protezione contro Covid-19 potrebbe essere incompleta".

7. Fertilità, gravidanza e allattamento

"L’esperienza relativa all’uso di Covid-19 Vaccine Moderna in donne in gravidanza è limitata. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti relativamente a gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto o sviluppo post-natale. La somministrazione di Covid-19 Vaccine Moderna durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo se i potenziali benefici superano gli eventuali potenziali rischi per la madre e il feto. Non è noto se COVID-19 Vaccine Moderna sia escreto nel latte materno. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva".

8. Periodo di validità

"Flaconcino chiuso: 7 mesi ad una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C (quello Pfizer-BioNtech tra -90 °C e -60 °C, ndr). Il vaccino nei flaconcini chiusi può essere conservato in frigorifero ad una temperatura compresa tra 2°C e 8°C, al riparo dalla luce, per un massimo di 30 giorni. Una volta scongelato, il vaccino non deve essere ricongelato. Il vaccino nei flaconcini chiusi può essere conservato a una temperatura compresa tra 8 °C e 25 °C per un massimo di 12 ore dopo che è stato tolto dal congelatore. Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente. Se il vaccino non è usato immediatamente, i tempi e le condizioni di conservazione durante l’utilizzo sono responsabilità dell’utilizzatore".

9. Niente luce solare

Il vaccino di Moderna "è una dispersione di colore da bianco a biancastro, fornita in flaconcino di vetro con tappo di gomma e sigillo in alluminio. Ogni confezione contiene 10 flaconcini multidose. Conservare congelato in un congelatore ad una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C. Conservare nella scatola originale per proteggere il medicinale dalla luce. Non conservare in ghiaccio secco o a temperature inferiori a -40°C".

10. Tracciabilità

"Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati".

11. Raccomandazioni generali

"È stata segnalata anafilassi. Devono essere sempre immediatamente disponibili un trattamento medico e una supervisione adeguati nel caso di una reazione anafilattica in seguito alla somministrazione del vaccino. A seguito della vaccinazione si raccomanda un’attenta osservazione per almeno 15 minuti. Coloro che manifestano una reazione anafilattica in seguito alla prima dose di Covid-19 Vaccine Moderna non devono ricevere la seconda dose del vaccino.

Reazioni associate all’ansia. "In relazione alla vaccinazione possono verificarsi reazioni associate all’ansia, tra cui reazione vasovagale (sincope), iperventilazione o reazioni associate allo stress, come risposta psicogena all’iniezione dell’ago. È importante che vengano adottate precauzioni per evitare lesioni da svenimento".

Malattia concomitante. "In soggetti con malattia febbrile severa o infezione acuta la vaccinazione deve essere posticipata. La presenza di un’infezione minore e/o febbre di bassa entità non deve ritardare la vaccinazione".

12. Effetti indesiderati

"La sicurezza di Covid-19 Vaccine Moderna è stata valutata in uno studio clinico in corso di fase 3, randomizzato, controllato con placebo, con osservatore in cieco condotto negli Stati Uniti su 30.351 partecipanti di età pari o superiore a 18 anni. Le reazioni avverse più comunemente segnalate sono state: dolore in sede di iniezione (92%), stanchezza (70%), cefalea (64,7%), mialgia (61,5%), artralgia (46,4%), brividi (45,4%), nausea/vomito (23%), tumefazione/dolorabilità ascellare (19,8%), febbre (15,5%), tumefazione (14,7%) e arrossamento (10%) in sede di iniezione. Le reazioni avverse sono state normalmente di intensità lieve o moderata e si sono risolte entro pochi giorni. Una frequenza leggermente inferiore di eventi di reattogenicità è stata associata all’età più avanzata".