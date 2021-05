Ecco che fine hanno fatto i banchi della Azzolina

Vi ricordate i famosi banchi con le rotelle fortemente voluti dall'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina che avevano fatto infuriare genitori, insegnanti e persino gli studenti? Ora sappiamo dove sono finiti: al centro vaccinale di Vasto, in provincia di Chieti. Allora, a qualcosa sono serviti...

I banchi della discordia

La scorsa primavera, l'ex ministra Lucia Azzolina ne aveva parlato come " sedute innovative " che sarabbero state utili a " migliorare la didattica in classe favorendo, oltre al distanziamento, il lavoro di classe per il futuro ". Ma poi, quei " banchi all'avanguardia " che tanto piacevano agli alunni per giocare all'autoscontro durante l'intervallo delle lezioni, erano stati ritirati dagli istituti scolastici. Il motivo? Molti studenti avrebbero lamentato mal di schiena lancinanti per il fatto che costringessero ad una postura innaturale. Senza contare poi le dimensioni dei supporti (in plastica): piccoli. Talmente piccoli da poter contenere (a stento) un quaderno e un portapenne. Tant'è.

L'approvvigionamento delle sedute ultramoderne era stato mediato dall'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. Il costo complessivo dell'operazione - in realtà, si trattava di un bando - è stato di 119 milioni di euro, a spanne, circa 274 euro a banco. Un ottimo investimento visto dove sono finiti oggi...

Dalla scuola agli hub vaccinali

Se vale il detto che " in tempi di guerra ogni spiedo è spada ", allora, è vero anche che i banchi dell'Azzolina possono trovare nuova collocazione in tempi di pandemia. Dove? Negli hub o nei palasport adibiti a centri vaccinali, ad esempio.