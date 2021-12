Zangrillo sbotta ancora: "Nuova norma? Contenti i lavativi..."

Arrivano notizie sempre più confortanti rispetto alla variante Omicron che, sebbene stia risultanto maggiormente contagiosa rispetto alle precedenti e che, quindi, diventerà prevalente entro pochi giorni, sembra essere meno aggressiva. Proprio per questo motivo ora gli esperti chiedono che vengano riviste le norme che regolano la quarantena per chi, da vaccinato, entra in contatto con un soggetto che si scopre positivo. Una necessità impellente, secondo alcuni, a fronte dell'altissimo incremento di contagi che sta portando moltissimi italiani alla quarantena preventiva.

Anche Alberto Zangrillo si è speso in questa richiesta, con un post sui social che sostiene la tesi secondo la quale sia necessario ridurre i tempi della quarantena per contatto o, addirittura, eliminarla per evitare la paralisi del Paese entro poche settimane. Come sempre, Alberto Zangrillo non usa mezzi termini per esprimere il suo pensiero in merito e lo fa in modo molto chiaro: " L'isolamento preventivo in quarantena domiciliare per i contatti asintomatici di persone positive è norma che bloccherà l'Italia e farà contenti i lavativi ". Solo poche ore fa, il primario dell'ospedale San Raffaele aveva duramente attaccato le lunghe code davanti alle farmacie per effettuare i tamponi.

Il pensiero di Alberto Zangrillo è condiviso dalla maggior parte dei suoi colleghi, che ora temono un'ondata di persone chiuse in isolamento, non per contagio ma per contatto. " Le regole del tracciamento e della quarantena vanno subito riscritte ", ha tuonato l'esperto di Igiene e Medicina preventiva Pier Luigi Lopalco. L'ex assessore alla Salure della Regione Puglia ha aggiunto: " Bisognerebbe in questa fase dare la priorità per l'accertamento con il tampone ai sintomatici, in modo da avviare precocemente il trattamento in caso di positività. Ai contatti asintomatici vaccinati prescrivere semplici regole di precauzione per evitare che entrino in contatto stretto con soggetti fragili. Ai contatti non vaccinati, isolamento per 21 giorni senza tampone di conferma ".

Accanto agli esperti della salute, anche la politica ora invoca un cambiamento di rotta. " L'aumento esponenziale dei contagi, mentre crescono in modo lineare i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari, conferma che la variante Omicron si diffonde più rapidamente ma sembra essere meno pericolosa ", ha detto la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. La senatrice azzurra messo in evidenza che " il problema da affrontare subito è la regola dei tamponi e delle quarantene, che va rivista se non vogliamo che a metà gennaio ci siano milioni di italiani chiusi in casa solo per aver intercettato un positivo. Sarebbe una sorta di lockdown surrettizio in grado di bloccare il Paese ". Anche i presidenti di Regione chiedono che vengano cambiate le regole e tra loro ci sono Massimiliano Fedriga e Luca Zaia .