Lo sfogo duro di Zangrillo: "La verità su Omicron..."

La notizia della diffusione della variante Omicron, ennesima mutazione del virus Sars-Cov-2, ha letteralmente scatenato il panico, portando i governi a prendere misure decisamente drastiche. A cercare di riportare la calma e ad analizzare lucidamente la situazione è, ancora una volta, il professor Alberto Zangrillo, primario del reparto Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano, che esprime piuttosto preoccupazione per la situazione economica e sociale del nostro Paese.

Con le persone chiuse in casa per paura di contrarre la variante, l'Italia finirà con l'impoverirsi ancora di più, è il timore del professore. Ci troviamo, in questo momento, in una condizione di allarmismo ingiustificato, dal momento che non è affatto vero che di Omicron si muore. Del resto, persino dal Sudafrica, terra da cui sarebbe arrivata la variante, assicurano che i sintomi provocati dalla mutazione del Covid non sono particolarmente preoccupanti. Eppure, continua a diffondersi il panico.

Intervistato da Notizie.com, Alberto Zangrillo è sicuro: "La gente sta a casa, ha paura ad andare nei negozi perché è stato detto e scritto che se si va fuori si prende la variante Omicron e si muore, invece è assolutamente falso" . E ancora: "Qui se non ci diamo tutti una regolata, ma soprattutto voi media, l’Italia diventa una Paese povero e sempre di più, fino a quando non diventeremo l’oggetto dello shopping di altri paese che sono stati più intelligenti e competenti di noi". Attenzione, dunque, all'informazione. "Lo sa dove sono in questo momento? Sono in uno dei più bei negozi di Milano, ma è desolatamente e completamente vuoto" , prosegue il professore, che punta il dito sui principali media.

E per quanto riguarda eventuali lockdown? "Non so più che dire, tanto qui basta chiudere che tutto si risolve no?" , è il suo commento. "È importante e necessario vaccinarsi, ma allo stesso modo bisogna cercare di diffondere le notizie con il giusto peso e la necessaria credibilità, senza strillare o fare del terrore”.