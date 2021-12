La quarta ondata di coronavirus si sta abbattendo anche sull'Italia, come dimostra l'aumento di casi nelle ultime settimane. Solo oggi sono stati più di 17mila i nuovi casi registrati nel Paese, di cui quasi 3mila in Lombardia. L'elevato numero di vaccinazioni effettuate sta servendo da scudo all'Italia e sta arginando almeno in parte l'impeto della diffusione, come invece non sta accadendo in altri Paesi. Tuttavia, sono sempre di più i no vax contagiati negli ospedali.

Tuttavia, anche da noi, la situazione non è delle più rosee e negli ospedali la pressione inizia a farsi sentire, anche perché l'età media dei ricoverati non vaccinati è tra i 55 e i 60 anni. Di questi, inoltre, una buona parte nonostante i ricoveri non cambia idea in merito al Covid. " I no vax pentiti saranno il 10-20%. Il resto è fermo nelle proprie posizioni. Neanche di fronte alla malattia grave riescono a cambiare idea ", dice Davide Chiumello, direttore terapia intensiva dell'ospedale San Paolo di Milano e direttore del dipartimento area critica dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano.

Inoltre, spiega Davide Chiumello, " i ricoverati No vax con casco sono all'80% e poi c'è una parte di pazienti che ha concluso il secondo ciclo vaccinale ma non ha effettuato il booster. Sappiamo che dopo 5 mesi purtroppo la risposta immunitaria non è più in grado di antagonizzare la malattia ". Questa potrebbe essere una delle cause dell'incremento dei letti occupati nelle terapie intensive, dove comunque la maggior parte sono non vaccinati. " Negli ospedali lombardi ad oggi abbiamo 120 letti occupati in rianimazione e siamo sui 900 ricoveri non intubati, quindi significa a bassa e media intensità. Per avere un quadro basti pensare che il 20 novembre scorso avevamo circa 60 malati in terapia intensiva: siamo raddoppiati nel giro di due settimane ", spiega Chiumello.

La situazione al momento è simile anche per quanto concerne le ospedalizzazioni: " Il 19 novembre ne contavamo 620 ora siamo a 900. Abbiamo aperto un modulo da 8 letti martedì, e stiamo salendo progressivamente. Abbiamo aumentato i letti di assistenza a bassa intensità e siamo arrivati a un totale di 44 letti. Ne apriremo altri 20 nei prossimi giorni, d'accordo con Regione Lombardia ".

Il direttore non è in grado a momento di fare previsioni per il futuro, la situazione è in rapida evoluzione e troppe variabili non permettono un'adeguata lettura degli scenari: " Stiamo assistendo a un aumento di ricoveri " ma i vaccini, soprattutto terze dosi e nuove prime dosi, potrebbero " attenuare la curva di crescita. La problematica che ci potrebbe essere riguarda la variante Omicron, della quale non sappiamo niente in termini di contagiosità e letalità. È prematuro dire cosa succederà nei prossimi giorni, la curva ora sta disegnando i primi passi di crescita ma non sappiamo prevedere quando arriverà a un picco e poi scenderà ".