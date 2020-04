Ecco "Immuni", l'app per tracciare i contatti

Si chiama "Immuni" ed è stata vista come la " più idonea per la sua capacità di contribuire tempestivamente all'azione di contrasto del virus ". È l'app scelta dal governo per tracciare i contatti, tenendo sotto controllo la diffusione del Covid-19. È un altro passo verso la "fase 2" dell'emergenza e consentirà al Paese di ripartire.

L'app è stata proposta dalla società Bending Spoons S.p.a. ed è stata scelta perché " ritenuta più idonea per la sua capacità di contribuire tempestivamente all'azione di contrasto del virus, per la conformità al modello europeo delineato dal Consorzio PEPP-PT e per le garanzie che offre per il rispetto della privacy ". È quanto si legge nell'ordinanza firmata dal commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri, che ha disposto di " procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons S.p.a" .

La società ha deciso di dare il suo contributo a titolo volontario, concedendo " in licenza d'uso aperta, gratuita e perpetua, al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e alla Presidenza del Consiglio dei ministri " il codice e le componenti applicative del sistema che intende tracciare i contatti. Inoltre, la Bending Spoons S.p.a ha acconsentito anche all'eventuale completamento di sviluppi informatici successivi, che potranno essere necessari per introdurre la nuova app nel " sistema nazionale di contact tracing digitale ".

Domenico Arcuri ha dichiarato che " verrà avviata una sperimentazione in alcune regioni pilota per progressivamente estendere la facoltà volontaria, ma speriamo massiccia dei nostri cittadini a sopportare e supportare questo sistema che ci serve a evitare che si possa replicare la drammatica fase precedente ". I cittadini, quindi, scaricheranno l'app volontariamente ma, per essere efficace, dovrebbe coinvolgere il 60% degli italiani.