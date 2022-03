Ecco perché a Venezia i turisti girano con le pistole ad acqua

Cosa non si fa per garantire un piacevole soggiorno ai turisti. Ad esempio omaggiarli di pistole ad acqua per scacciare i gabbiani, che cercano di rubargli il cibo mentre fanno colazione o pranzano all'aperto. È l'inusuale iniziativa presa dagli albergatori di Venezia per contrastare l'invadenza dei voraci volatili, che assediano il Lido.

Addio buoni e vecchi set di cortesia. La nuova frontiera dei gadget alberghieri in Laguna passa per la necessità di offrire ai propri ospiti un modo per difendersi dall'assalto dei gabbiani, che affollano Venezia. Da alcuni giorni i turisti che arrivano in città, e soggiornano in uno degli hotel o delle strutture che si snodano lungo i canali, vengono omaggiati di una pistola ad acqua, lo strumento più efficace per tenere lontani i molesti "predatori" pronti a planare sui tavoli dei malcapitati turisti, che mangiano all'aperto.

Da mesi, ormai, i raid si sono intensificati, creando non pochi disagi a albergatori e turisti. Perché va bene il folklore, ma quando il cliente paga occorre garantirgli un soggiorno adeguato. A spaventare sono soprattutto i gabbiani reali (circa 500 coppie in città) - che hanno preso il posto di colombi e piccioni oggi ridotti a piccoli stormi - che pur di accaparrarsi il cibo sono disposti a strapparlo letteralmente dalle mani dei turisti. Un problema comune ad altre città come Roma e Londra e che a Venezia hanno deciso di risolvere con un giocattolo, decisamente più efficace di altre soluzioni. E anche divertente per i turisti.

L'opzione migliore rimane la pistola ad acqua colore arancione, che sembra non essere gradita ai fastidiosi volatili. " Come le vedono scappano. Abbiamo provato in tutti i modi, con un gufo finto che girava, ma i piccioni gli salivano sulla testa. Il falconiere ha un costo e chiamarlo tutti i giorni diventa eccessivo. Poi da un confronto con un esperto è emerso che a questi animali il colore arancione non piace, li infastidisce" ha spiegato Paolo Lorenzoni, direttore dello storico hotel Gritti. E a quanto pare non serve neppure usarle. "Basta solo tenerle sul tavolo", ha chiarito Lorenzoni, che ha parlato dei grossi disagi provocati negli ultimi mesi dai voraci gabbiani, che si avventano sui tavoli spaventando i turisti e distruggendo piatti e bicchieri: "Sono tanti i casi in cui abbiamo dovuto rimborsare i clienti per i drink sparsi per terra e le macchie sugli abiti".