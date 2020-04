Il discorso della regina Elisabetta in tv: "Se rimarremo uniti vinceremo noi"

Per la quarta volta dall'inizio del suo Regno, Elisabetta II ha parlato ai sudditi britannici. L'emergenza coronavirus ha sconvolto anche il Regno Unito e dopo le prime mosse poco rassicuranti di Boris Johnson, anche il Regno Unito si è allineato con le misure di contenimento dell'epidemia, per evitare un'ecatombe di sudditi. Il messaggio della sovrana è era attesissimo in tutto il mondo proprio per la straordinarietà dell'evento e il suo discorso, durato 4 minuti circa, è stato un forte monito ma anche incoraggiamento al Paese, che sta soffrendo e piangendo le sue vittime.

"Se rimarremo uniti vinceremo noi", ha detto Elisabetta II, vestita di verde. Un colore non casuale per la monarca, che ha scelto una tonalità vivace e di grande impatto visivo per trasmettere serenità al suo popolo. "Siamo in un momento che so essere sempre più difficile per la vita del nostro Paese, un momento di sconvolgimento, che ha portato dolore ad alcuni, difficoltà economiche a molti e ad enormi cambiamenti nella vita di tutti", ha esordito Elisabetta II, facendosi carico di tutte le paure e le preoccupazioni di un regno, che mai come ora ha bisogno della forza e del carisma dell'unico leader che il popolo britannico riconosce.