J&J, Ema avverte: "Possibili trombosi, ma nessuna limitazione

Il Prac, il comitato per la sicurezza dell'Ema, durante la riunione odierna ha concluso che alle informazioni sul prodotto per il vaccino Janssen dovrà essere aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con piastrine basse. Il comitato ha anche specificato che tali eventi devono essere elencati come effetti collaterali molto rari del vaccino.

Il verdetto di Ema sul vaccino J&J

Questo è il verdetto che l’Ema ha emesso per quanto riguarda il vaccino monodose di Johnson&Johnson: il siero è considerato sicuro, in quanto il rapporto rischi-benefici rimane positivo anche se, come ha riconosciuto l’Agenzia europea del farmaco, sono possibili legami di causa-effetto tra il siero prodotto dalla J&J e gli eventi, ritenuti comunque molto rari, di trombosi cerebrale che si sono verificati negli Stati Uniti. Secondo quanto concluso oggi dal Prac dell’Ema, alle informazioni sul prodotto per il vaccino Janssen dovrà venire aggiunto un avvertimento su coaguli di sangue insoliti con piastrine basse, specificando che si tratta di effetti collaterali molto rari del vaccino in oggetto. "Nel giungere alla sua conclusione, il Comitato ha preso in considerazione tutte le prove attualmente disponibili, inclusi otto segnalazioni degli Stati Uniti di casi gravi di insoliti coaguli di sangue associati a bassi livelli di piastrine, uno dei quali ha avuto esito fatale. Al 13 aprile 2021, oltre 7 milioni di persone avevano ricevuto il vaccino di Janssen negli Stati Uniti" si legge nella nota di valutazione dell'Agenzia.

Colpite donne under 60