"Conosci le droghe": scoppia la rissa Sgarbi-Fedez

È di nuovo scontro a distanza tra Vittorio Sgarbi e Fedez. Stavolta, l’oggetto del contendere tra il critico d’arte e il rapper è stato il caso di Luca Morisi, l’ex capo dei social della Lega indagato a Verona per cessione e detenzione di stupefacenti. Il botta e risposta, come sempre innescatosi sui social, è però iniziato con un ko tecnico: quello inferto da Sgarbi al marito di Chiara Ferragni. Con un tweet al vetriolo, il professore ha infatti steso il cantante, che solo poche ore prima nelle storie di Instagram aveva commentato la vicenda chiamando in causa il leader della Lega.

" Amici circensi, se vi avanza un naso rosso da prestare a Matteo Salvini contattatemi in privato ", aveva attaccato Fedez, rinfacciando all’ex ministro degli Interni di aver " sacrificato la sua vita a contrastare la piaga sociale delle droghe " e di aver poi scoperto di " aver avuto anche lui al suo fianco un drogato ". Parole alle quali Sgarbi ha replicato in modo implacabile. " Se c’è una materia nella quale riconosco a Fedez grande competenza, è quella delle droghe. Uno che canta di aver consumato ‘21 grammi di felicità…per uso personale…’ forse non è il caso che faccia il moralista con Salvini sulla vicenda Morisi ", ha infierito il critico d’arte.

Colpito e affondato, Fedez ha comunque voluto replicare a sua volta sempre sui social. Ed è scattato un nuovo tweet. " Vittorio ma che patato, ti sei imparato tutta la mia discografia a memoria. Dillo che vuoi solo un autografo su quelle belle tettine ", ha risposto Fedez, senza accorgersi di aver commesso un erroraccio di lingua italiana prontamente evidenziato da Sgarbi. " ’Hai imparato!’ Caprone ignorante! ".

Altra scoppola virtuale per il cantante, che ha comunque voluto dire nuovamente la sua. " Guardati sto film stasera così capisci cosa sono i 21 grammi pirla! Notte patatone ", ha aggiunto Fedez, alludendo alla pellicola con protagonista Sean Penn. Un vano di rialzarsi dopo essere finito al tappeto nell'ennesimo contrasto social con il professore.