Esplode il veliero dei migranti: 6 dispersi, feriti 2 soccorritori

Per cause ancora da accertare, questa mattina si è verificata un'esplosione a bordo di un veliero al largo di Crotone. L'imbarcazione trasportava circa 20 migranti ed erano in corso le operazioni di trasbordo su un'unità della Guardia di Finanza accorsa sul posto per portare i migranti in porto. L'esplosione si è verificata nella zona di mare prospiciente Praialonga e nell'area è arrivato anche un elicottero della Guardia Costiera. Sono momenti concitati questi al largo delle coste crotonesi dove sono in corso le operazioni di recupero. Tra i feriti dell'esplosione pare ci siano due uomini della Guardia di Finanza che si trovavano a bordo dell'imbarcazione di soccorso giunta sul posto per trasbordare i migranti per il successivo trasporto in porto.

Le informazioni che arrivano sono ancora frammentarie e poco chiare ma dalla costa crotonese di vede chiaramente l'alta nube di fumo denso che si alza in mezzo al mare, nel punto in cui sostava l'imbarcazione. Stando a quanto riferiscono i testimoni, sulla barca a vela si sarebbe da prima sviluppato un incendio e successivamente si è verificata l'esplosione. La causa potrebbe essere l'elevato carico di carburante a bordo. Immediato l'arrivo delle motovedette della Guardia Costiera di Crotone e di quelle della Guardia di Finanza, che sono partite dal porto di Crotone per raggiungere il punto dell'esplosione e mettere in salvo quante più vite possibili. Ancora non è chiaro se nell'esplosione si siano verificate vittime, i militari in questi minuti stanno espletando le operazioni di recupero in mare. Da quanto si apprende ci sarebbero, però, dei feriti. In questo momento le unità navali stanno dirigendosi verso il porto di Le Castella, il più vicino, dove le ambulanze già allertate sono pronte a trasportarli all'ospedale di prossimità. Non si conosce ancora l'entità e la gravità delle ferite ma fonti sulposto riferiscono che si tratta di persone ustionate dall'esplosione.