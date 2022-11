Eurojackpot, in palio 120 milioni di euro

Cresce l’attesa per l’Eurojackpot, il gioco con un unico montepremi in Europa, che potrebbe assegnare per la seconda volta in 10 anni di storia, ben 120 milioni di euro nell’estrazione di venerdì 4 novembre.

E chissà se sarà proprio un italiano a indovinare la combinazione vincente, consegnando al nostro Paese il Jackpot più alto raggiungibile dal gioco. Sarebbe un bel colpo di fortuna tenendo conto che il primo Jackpot da 120 milioni di euro è stato vinto in Danimarca lo scorso luglio. Poco importa se i numeri scelti siano casuali o legati a ricorrenze particolari, la felicità della vincita sarebbe in egual modo smisurata e i sogni o progetti che si potrebbero realizzare sarebbero “infiniti”. Nella conquista del super premio milionario sono coinvolti, come di consueto, tutti i 18 Paesi membri del Consorzio Eurojackpot, di cui Sisal è l’unico operatore in Italia.

Giocare a Eurojackpot è semplice: basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e almeno 2 Euronumeri su 12. La giocata minima è di 2 euro, pari a una combinazione. Chi indovinerà la combinazione di 5 numeri + 2 Euronumeri si aggiudicherà il Jackpot sempre milionario. Ogni giocatore ha a disposizione 12 categorie di vincita, dalla 5+2 alla 2+1, e la probabilità di vincere almeno un premio è di 1 su 32.

L’estrazione avviene ogni martedì e venerdì alle ore 20 ed è possibile giocare tutti i giorni, sia presso i punti vendita della rete Sisal, sia online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it che dalla App ufficiale Eurojackpot.

I 18 paesi europei in gioco sono Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia.