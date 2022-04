Evade dai domiciliari per andare a casa di Nina Moric: ancora guai per Fabrizio Corona

È stata una notte movimentata a Milano per Fabrizio Corona. Stando a quanto riportano le agenzie, l'ex re dei paparazzi sarebbe evaso dalla sua abitazione in centro per raggiungere quella della sua ex moglie Nina Moric. Il tutto è accaduto alle 22 circa e, una volta raggiunto dai carabinieri, Fabrizio Corona ha dichiarato di essere uscito dal suo appartamento per parlare con la madre di suo figlio.

Da qualche tempo il rapporto tra i due è tornato a essere burrascoso. La modella croata non ha risparmiato accuse nei confronti dell'ex marito per il modo in cui gestisce la crescita di Carlos, ormai maggiorenne. Sono volate parole grosse sui social, soprattutto da parte di Nina Moric, ma nelle ultime settimane la situazione sembrava essere tornata nei ranghi. Invece, pare che Fabrizio Corona ieri notte fosse furioso con l'ex moglie perché a suo dire lei avrebbe portato via dei soldi dal suo appartamento. Un'accusa molto grave che, però, Nina Moric ha respinto con estrema convinzione.

All'interno dell'appartamento della modella croata è scoppiato il finimondo per le urla di entrambi, ognuno dei quali cercava di imporre la propria verità. Ed è proprio nel corso della lite che, pare, sia l'uno che l'altra hanno chiamato i carabinieri, che rapidamente si sono recati a casa di Nina Moric per capire cosa stesse succedendo. Al loro arrivo, gli uomini dell'Arma hanno acclarato che al di là di una lite molto accesa e di un diverbio infuocato tra Fabrizio Corona e Nina Moric, nessuno dei due avrebbe fatto violenza verso l'altro.

Tuttavia, è stato impossibile per loro non evidenziare come l'ex re dei paparazzi si trovasse al di fuori del suo appartamento senza autorizzazione. Nonistante in passato abbia avuto screzi importanti con le forze dell'ordine, in questa occasione Fabrizio Corona pare sia stato particolarmente collaborativo con i carabinieri e, una volta accertata la violazione dei domiciliari, assegnati a Corona come pena definitiva, l'uomo è stato invitato a fare rientro presso la sua abitazione. Inevitabile la denuncia alla procura. Tuttavia, Fabrizio Corona si sarebbe riservato di sporgere denuncia nei prossimi giorni a carico di Nina Moric per la sparizione dei soldi dal suo appartamento. Negli ultimi giorni l'ex re dei paparazzi è finito al centro delle cronache anche per un altro grave episodio, che in quel caso lo vede accusato di tentata estorsione.