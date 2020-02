Facebook censura il fotomontaggio con le Sardine e il Ponte Morandi

Quanto è efficace e solerte la censura di Facebook quando la satira o l'ironia prendono di mira i beniamini della sinistra chic politicamente corretta. " Questa foto presenta contenuti che esprimono crudeltà e insensibilità ": è ciò che ha contestato Facebook a un fotomontaggio realizzato dalla pagina satirica Comitato Centrale per la difesa dell'ortodossia che ritrae la foto delle Sardine a Fabrica con il fotografo Oliviero Toscani e Lucano Benetton con alle spalle il Ponte Morandi. " La psicopolizia di Fb - scrive Gilberto Trombetta - ha coperto in tempo record - una mezzoretta dalla segnalazione di qualche sardigna (la sardina indignata) - l'immagine pubblicata dal Comitato Centrale perché contiene crudeltà e insensibilità ".

Il Comitato Centrale è una pagina satirica - non certo di destra ma composta da Partigiani armati di Meme temprati nell'acciaio sovietico - che realizza meme e fotomontaggi dissacranti sulla sinistra rosè, tollerante e progressista. Guai, però, a toccare le sardine che scatta subito la censura di Facebook. Come ricordato dalla pagina in un post, " tra il 2012 e il 2017 gli utili di Atlantia, la controllata dei Benetton che ha ancora in gestione la società Autostrade, ha tagliato gli investimenti del 54% e diminuito i lavori in corso del 56%. Così facendo i ricavi sono aumentai del 21% e gli utili netti del 55% ". Da lì il presunto collegamento con la tragedia del Ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 causando la morte di 43 persone (rispetto alla quale c'è un processo in corso che dovrà stabilire eventuali responsabilità).