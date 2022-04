"Farsi domande oggi è rischioso". Toni Capuozzo reagisce agli attacchi

Continua il dibattito sulla guerra in Ucraina sulle reti televisive e anche Quarta Repubblica prosegue nella sua analisi del conflitto con un parterre variegato che mette in campo posizioni diverse per una discussione che affronti il tema da più punti di vista possibili. Ospite fisso della trasmissione Toni Capuozzo, fortemente attaccato da una parte dell'opinione pubblica per il suo approccio critico al dibattito sul conflitto in Ucraina.

Il giornalista, ex inviato di guerra, è entrato nel dibattito in un primo tempo per dare la sua opinione sulla nuova fase del conflitto, con il ripiegamento delle truppe russe nel sud-est dell'Ucraina dopo le operazioni fallimentari a Kiev e nelle altre zone del Paese. Ma il discorso di Capuozzo è stato molto più ampio e ha preso in considerazione anche il ruolo dell'Occidente in questa guerra, con la fornitura di armamenti e mezzi alla resistenza ucraina: " Lo scacco russo ha ingolosito Washington e l'Unione europea. Fino a che punto vogliamo che duri la guerra? ".

Capuozzo ha proseguito la discussione davanti alla strage della stazione di Kramatorsk, aggiungendo una nota di amarezza al suo discorso, che si rifà agli attacchi ricevuti per i suoi dubbi. " Penso che questa sia una strage orrenda ma farsi domande di questi tempi è rischioso. Ho visto che i numeri che stanno sul motore del missile, secondo alcuni in rete, sembrano rimandare a depositi ucraini o, comunque, sono molto simili a un missile analogo che ha colpito la città di Donetsk in mano ai secessionisti. La grande informazione dà per scontato che si tratta di un missile russo, credo che la cosa più saggia da fare oggi è non farsi domande ", ha detto Capuozzo, criticando l'opinione generale che stigmatizza chi solleva qualche dubbio in merito agli eventi.