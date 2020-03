"Fate attenzione alle goccioline": così scatta la trappola contagio

Attenzione alle goccioline che escono dalle vie respiratorie, quando si parla, tossisce o starnutisce. Gli esperti lo ripetono dall'inizio dell'emergenza causata dal Covid-19: il virus si trasmette proprio a causa delle particelle prodotte in questo modo.

" Queste goccioline- aggiunge Elisa Vicenzi, della ricerca del San Raffaele di Milano, intervenendo ai Lunatici su Rai Radio2- si depositano sulle superfici inanimate. In particolare quelle poco porose come la plastica e l'acciaio. Queste goccioline rimangono lì per due o tre giorni ". In questo lasso di tempo, può capitare che una persona tocchi con le mani queste superfici su cui si è depositato il virus. Se poi con le mani si tocca occhi, naso o bocca, rischia di infettarsi.

Fondamentale, quindi, il mantenimento della distanza sociale: " Almeno un metro, un metro è poco, due metri sono meglio. Manteniamo le distanze. Non stiamo in gruppo. Un metro è il minimo sindacale, sarebbe meglio mantenere una distanza di due metri ". Per questo, anche se non è vietato uscire di casa per una passeggiata, non bisogna stare mai troppo vicini: "P rendere una boccata d'aria - specidica- fa bene alla nostra salute e al nostro stress. Non dobbiamo stressarci, cerchiamo di dormire bene, di bere tanta acqua ". Ma, anche nelle uscite è necessario evitare assembramenti. Elisa Vicenzi riflette anche sul pericolo causato dalla paura di ammalarsi: " Il nostro benessere psicologico è fondamentale. Dobbiamo cercare di rilassarsi il più possibile ". Infatti, secondo l'esperta, bisognerebbe eliminare la tensione, perché " se ci si sente ammalati al primo sintomo, si crea un meccanismo che deve essere evitato. L'ansia va combattuta, non giova a nessuno ". Fondamentale per evitare il contagio anche l'igiene: " Lavarsi le mani e non portarsele al naso, al viso e agli occhi" .