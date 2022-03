"Fedez? Darei un rene per vederlo guarito". Il messaggio a sorpresa di Mauro Corona

La parentesi di Mauro Corona nella prima parte di Cartabianca è un momento quasi leggero della trasmissione prima di aprire il capitolo dedicato alla guerra in Ucraina. Bianca Berlinguer e il filosofo, come accade da quando Corona è arrivato a Cartabianca, sono soliti disquisire sui principali fatti di attualità della settimana. Certo, inevitabilmente parte del discorso si arrotola anche sul conflitto tra Ucraina e Russia, ma tra il filosofo e la conduttrice sono tanti gli argomenti affrontati e, tra questi, anche la dichiarazione di Fedez che, con una storia Instagram, ha informato di essere stato colpito da una malattia.

" Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo ", ha annunciato Fedez lo scorso giovedì con gli occhi pieni di lacrime, evidentemente frutto di un pianto lungo e disperato dopo aver ricevuto la notizia. Il marito di Chiara Ferragni ha rivelato che dovrà affrontare un percorso importante, che a breve vorrà raccontare. Non adesso, però " se questo mio racconto riuscirà a dare conforto anche a una sola persona, perché magari non ha la mia stessa fortuna di essere circondato da così tanti affetti, allora riuscirò a dare un senso a questa parentesi della mia vita ".

Tantissimi i messaggi di solidarietà ricevuti da Fedez, in primis da sua moglie che in questi giorni gli si è stretto ancora di più insieme agli altri familiari e alle persone che da sempre gli stanno accanto. Emozionanti e sentite le parole di Mauro Corona quando, insieme a Bianca Berlinguer, hanno affrontato l'argomento della malattia di Fedez. " Io darei un rene per vederlo guarito. Mi dispiace per lui e per tutti quelli che stanno male. Purtroppo ci sono passato nella mia famiglia. Vorrei soffrire al posto di chi sta male ", ha detto il filosofo scalatore.