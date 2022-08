Prima l'incendio poi la richiesta di tornare: ecco cosa sta succedendo al film della Angiolini

La richiesta formale della casa di produzione 11 marzo, che chiede di potere tornare sull'isola per ultimare le riprese della serie sulla Protezione civile con protagonista Ambra Angiolini, è arrivata negli uffici del sindaco di Lipari. Ma gli abitanti di Stromboli non hanno accolto positivamente l'ipotesi di un ritorno di troupe e attori sull'isola e il primo cittadino ha invitato la produzione a cambiare atteggiamento.

Per gli isolani la produzione è responsabile non solo dell'incendio, che ha distrutto metà della vegetazione dell'isola lo scorso maggio, ma anche dei danni provocati dall'alluvione di due settimane fa. Secondo gli esperti, infatti, il fuoco avrebbe avuto conseguenze pesanti sul suolo e la colata di fango, che ha invaso l'abitato di Stromboli durante la recente alluvione, sarebbe una conseguenza diretta dell'incendio.

Ovvio che l'arrivo della richiesta della 11 marzo di potere proseguire le riprese sull'isola abbia creato malumore tra gli isolani. " Oggi è arrivata una richiesta formale, che valuteremo. Ma serve che qualcuno metta la volontà concreta di risolvere la questione ", ha dichiarato Riccardo Gullo, il neo sindaco di Lipari, che insieme ai concittadini di Stromboli sta valutando la risposta da dare alla casa di produzione della fiction.

Lo scorso maggio, quando il rogo distrusse mezza isola, Gullo non era in carica, ma negli ultimi due mesi si è occupato dell'incidente e ha riscontrato alcune mancanze da parte della 11 marzo, che non giocherebbero a favore di un ritorno degli attori a Stromboli. " L'amministrazione di allora diede incarico a un legale - ha detto il sindaco all'Agi - per presentare un esposto. In questo periodo sono rimasto molto offeso dal fatto visto da parte della produzione della fiction alcuni comportamenti. Ad esempio, non sono stati neanche comunicati gli estremi della polizza assicurativa ".

Eppure la casa di produzione della fiction chiede di poter finire le riprese, ma Gullo senza il consenso dei cittadini non si muove. Gli abitanti di Stromboli non sarebbero felici di un ritorno della troupe, ma la risposta ufficiale non c'è ancora. " Bisogna sempre essere sereni - ha concluso Gullo - nel sì o in un eventuale no. La questione va vista in termini negoziali: se si cambia comportamento, la valutazione diventa più facile. Occorre ricostruire la storia con tutti i suoi risvolti. Non sono appassionato all'una o all'altra soluzione: da amministratore sento, valuto, mi convinco o non mi convinco e emetto i provvedimenti" .

Il messaggio sembra essere stato recepito visto che negli scorsi giorni sull'isola è tornata Ambra Angiolini con alcuni responsabili della casa di produzione. Ma la visita è stata prettamente solidale. L'attrice si è infatti rimboccata le maniche e ha aiutato alcune famiglie residenti a Piscità, una delle località più colpite dell'alluvione, a spalare il fango dalle case.