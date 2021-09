"Sei lì perché gay". Insulti social alla finalista di Miss Mondo

Erika Mattina e Martina Tammaro hanno voluto condividere sui social la loro felicità perché Erika è arrivata alla finale di Miss Mondo Italia. La coppia di fidanzate di Arona in pochi minuti è stata ricoperta di insulti. Sulla loro pagina Instagram “le perle degli omofobi” c’è chi ha scritto che “è passata solo perché è gay”, o anche “sono più tutelati i ghiei che le persone normali. Oramai il ghieismo è ovunque e vince sempre” riportando subito dopo l’esempio di X-Factor, Grande Fratello, Sanremo e Amici.

Gli insulti sui social

“Siccome sei lesbica dichiarata allora ti fanno passare a prescindere”, ha scritto un altro utente, senza considerare il fatto che Erika è davvero bella e ha un sorriso stupendo che l’ha fatta arrivare alla finale di Miss Mondo. E non grazie al suo orientamento sessuale. Sulla loro pagina Instagram Martina ed Erika condividono non solo la loro storia, ma anche tutti gli insulti che ricevono quotidianamente. Per non parlare delle minacce. Perfino una notizia felice, come appunto quella riguardante Miss Mondo, è riuscita a scatenare l’odio nei loro confronti. Solo perché hanno il coraggio di vivere la loro bellissima storia d’amore alla luce del sole.

La felicità di essere in finale a Miss Mondo Italia

A Repubblica, Martina ha detto sfogandosi: “Non riusciamo a spiegarci questo odio, non stavamo parlando di noi ma di Erika, volevamo condividere un traguardo che non tutti raggiungono, un momento bello e speciale e stanno cercando di rovinarcelo. Sono riusciti a smorzare l'entusiasmo e a far salire la rabbia". Ha poi cercato di dare una spiegazione al comportamento di alcuni, magari invidiosi, “ma quel che vorrei dire a queste persone è vivere la propria vita e smetterla di cercare di rendere infelici gli altri perché sono infelici loro". Tutto è iniziato quando Martina ha pensato di condividere sulla sua pagina Facebook la sua felicità per il traguardo raggiunto dalla sua compagna: "Non potete capire la felicità che ho provato ieri quando Erika mi ha chiamata, con le lacrime agli occhi, e mi ha detto "sono passata". Erika è ufficialmente una delle 25 finaliste di Miss Mondo Italia. Sono 25 in tutta Italia. Sono così fiera di lei. In una maniera indescrivibile. Complimenti amore mio, ti amo". Un messaggio colmo di orgoglio e felicità verso Erika che si trova a Gallipoli per partecipare al concorso. Competizione non facile visto che dovrà dimostrare di saper fare tante cose. Si cimenterà con lo sport, l’inglese, i social e anche il make-up. Per ogni prova riceverà un punteggio che determinerà il risultato.

Erika ha superato molte prove