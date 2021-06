Fine dello stato di emergenza: quando torneremo alla normalità

Il ritorno alla "normalità" potrebbe essere più vicino di quanto non ci si immagini. Proprio in queste settimane, il governo sta preparando l'uscita dalla fase critica della pandemia fissando, al netto di tutte le variabili del caso, i punti del nuovo programma che condurrà l'Italia fuori dal tunnel buio degli ultimi 12 mesi. Al vaglio dell'esecutivo di Mario Draghi, la struttura messa in piedi dal commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Francesco Figliuolo che, finito il periodo di "straordinarietà", necessiterà di una trasformazione. Ma non è tutto. Anche la campagna vaccinale potrebbe essere "normalizzata" con il pensionamento dei grossi hub vaccinali in favore di un sistema di " vaccinazioni delocalizzate ", legate cioè al territorio e quindi " prossime ai cittadini ".

La fine dello stato di emergenza

La data clou, quella che di fatto segna la fine dello stato di emergenza, è fissata al prossimo 31 luglio. Tuttavia, non è da escludere l'eventualità che l'esecutivo Draghi decida di "allungarla" con una ulteriore proroga. Di certo, non è pensabile che la macchina da guerra messa in piedi dal generale Figliuolo spenga i motori in pieno agosto. Pertanto, secondo una indiscrezione raccolta da Repubblica, l'ipotesi è quella di prolungare la struttura commissariale ancora per qualche mese con una norma pensata all'occorrenza. Trattasi di una sorta di "rinvio" che consentirebbe la piena operatività dell'assetto attuale fino al prossimo novembre. In tal senso, il differimento garantirebbe una "copertura" fino ad autunno inoltrato che, se malauguratamente il Covid dovesse riprendere a correre coi primi freddi, non richiederebbe interventi emergenziali last minute. Tuttavia, anche se la pandemia si esaurirà, difficilmente i motori della struttura commissariale si arresteranno del tutto prima della primavera 2022. Insomma, la strada verso la normalità è stata tracciata ma è ancora lunga.

La campagna vaccinale